EMPLOI : BUNTU VEUT FORMER LES JEUNES DANS LA RÉDACTION ADMINISTRATIVE

Samedi, son directeur Père Henri Sambou a promis qu’elle compte y parvenir « en développant des activités’’ permettant de « pouvoir les réunir, en créant des ateliers de rédaction administrative pour les accompagner [sur le] chemin de l’emploi’’.

« L’éducation formelle est parfois inclusive, alors Buntu doit participer au développement de l’Afrique qui est un continent éclatant, en pleine croissance […]’’, a-t-il dit, à l’occasion de la reprise des activités de cette structure.

« Buntu est un outil qui nous permet de nous lancer d’une manière adaptée à nos besoins, parce qu’on a une salle informatique qui permet à ce que les gens puissent se joindre à nous pour appendre l’informatique, et d’autres métiers’’, a poursuivi le Père Henri Sambou.

Il a rappelé que le centre a été créé en 2001 « avec des ressources assez importantes, pour pouvoir accompagner les jeunes et surtout dans l’entreprenariat’’

Mais, en 2007, il a connu une « situation difficile’’ et le projet rédigé pour sa relance, ‘’n’a pas abouti’’. Après une évaluation, il a « arrêté ses activités’’. « Et c’est en 2016, qu’on m’a confié le centre et je travaille avec des collaborateurs’’, a-t-il expliqué.

« La nécessité de cette journée de lancement, est qu’il y a certaines personnes qui ne savaient pas que le centre a repris service’’, a-t-il justifié.