Emplois fictifs : Le coordonnateur de l’Ucg accuse la presse et parle de spéculation

Le coordonnateur de l’Ucg reparle de l’affaire des 720 millions payés à des employés fictifs. Ousmane Ndao, invité de l’émission Janoo-bi de Sud Fm, renseigne qu’il y a eu beaucoup de spéculation dans les chiffres annoncés.

« Deux cent soixante et un (261) employés fictifs recevaient comme salaires 60 millions de Fcfa par mois. Treize (13) milliards étaient débloqués annuellement dans l’opacité totale et une présomption de surfacturation portant sur 4 milliards éclabousse les concessionnaires à l’Unité de coordination et de gestion des déchets (Ucg). Ce qui fait, 720 millions de F CFA qui sont payés annuellement à des employés fictifs. »

Le coordonnateur de l’Ucg, Ousmane Ndao vient de prendre le contrepied de son ministre de tutelle et signale qu’il n’a jamais été question d’emplois fictifs encore moins de 261 personnes payés à 60 millions par mois. Il était l’invité de de l’émission Janoo-bi de Sud Fm.

« Il y a beaucoup de spéculation faite par les journalistes sur l’utilisation des chiffres.Ce ne sont pas des personnes fictives à qui on a payé cette manne financière mais ce sont des gens qui dorment chez eux et qui viennent pas travailler », précise-t-il.

« J’ai été nommé le 23 janvier 2018. Et, quand j’ai pris service, on a fait un état lieu et initié un audit technique et physique qui a révélé beaucoup des manquements. Mais 50% des manquements ont été réglés de 2018 à nos jours», ajoute-t-il.

9 milliards de dette dus aux concessionnaires depuis janvier 2018

A noter que depuis janvier 2018, date de sa prise de fonction, un nouveau concessionnaire a fait son immixtion dans le secteur du nettoiement. Ce concessionnaire qui n’avait auparavant aucune expérience dans le nettoiement se trouve du jour au lendemain le concessionnaire qui a la plus grande part de marché du secteur. «Ce dernier jouit d’un traitement de faveur qui fait qu’au moment où les autres concessionnaires courent derrière plus de 6 mois d’impayés, ce dernier a vu ses factures, de plus de 100 millions par mois, honorés jusqu’au mois de mars 2019 », nous confie-t-on. Il nous revient que la facturation du paiement de ce concessionnaire est traitée dans la plus grande opacité.

Marché gré à gré à flots

Depuis janvier 2018, l’UCG est la structure nationale qui exécute le plus grand nombre de marché gré à gré et de Demande de Renseignement de Prix (DRP) par un saucissonnage systématique des appel d’offres (Bacs à ordures, Extincteurs, matériels informatiques, travaux…) au profit des amis du coordonnateur M. Ndao avec des délais de payement éclair. Cette gestion catastrophique des deniers publics a fini par installer l’UCG dans un niveau d’endettement jamais égalé (plus de 09 milliards de dette dus aux concessionnaires) au moment où le budget de cette entreprise connait une hausse significative (17,2 milliards en 2019). Sans compter la masse salariale qui a haussé d’une façon vertigineuse. C’est dire….