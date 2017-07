Les employés de la caféteria de Facebook réclament de meilleures conditions de vie

Près de 500 employés des cafétérias du réseau social se sont fédérés pour réclamer une hausse de salaire, nécessaire à leur survie au sein de la luxueuse Silicon Valley.

Pendant que Mark Zuckerberg fait le tour des États-Unis pour rencontrer les Américains et comprendre leurs difficultés, certains de ses employés préféreraient qu’il s’intéresse d’abord à ses plus proches voisins. Le 24 juillet, près de 500 travailleurs de la cafétéria de Facebook à Menlo Park (Californie) ont rejoint le syndicat Unite Here Local 19 pour réclamer l’attention du chef d’entreprise sur leurs conditions de travail. En cause: leur difficulté à survivre au sein de la très coûteuse Silicon Valley. Dans cette région, près d’un tiers de la population gagne au-dessus de 10.000 dollars quand un autre tiers en gagne moins de 2000 selon le baromètre de l’année 2015 réalisé par Joint Venture Silicon Valley. Les prix de l’immobilier sont en revanche exclusivement adaptés à la population la plus aisée et la simple location d’un appartement coûte en moyenne 2400 dollars par mois selon cette même source.

Un porte-parole de Facebook a déclaré à Business Insider que l’entreprise ne s’opposait pas au syndicat de ces travailleurs. «Nous avons hâte de renégocier un contrat qui réponde à certains des enjeux auxquels ces travailleurs doivent faire face» a déclaré Enrique Fernandez, du syndicat Unite Here Local, par communiqué.

Une famille de quatre dans un garage à voitures

La paupérisation de ces employés de Facebook s’observe d’abord à leurs logements. Deux employés de Flagship Facility Services, la société prestataire de Facebook pour le personnel dit «de services» à Menlo Park, ont ainsi livré au Guardian les détails de leurs conditions de vie. Nicole, Victor et leurs trois enfants sont obligés de loger dans un garage. Avec un salaire d’un peu moins de 20 dollars de l’heure chacun, ils gagnent trop pour prétendre aux services de soins de santé de l’État, mais pas assez pour se payer l’assurance maladie offerte par leur employeur. Ils ont souvent du mal à trouver suffisamment d’argent pour la nourriture et les vêtements pour leurs enfants. Alors que leur fille aînée, âgée de 9 ans, souhaiterait avoir une chambre indépendante, le couple est dans l’incapacité d’accéder à sa demande.

Les conditions de travail sont également difficiles sur le plan psychologique. Nicole travaille ainsi dans des cafétérias aux noms qui sonnent comme des promesses: «Epic» (épique) ou «Living the dream» (Vivre le rêve [de sa vie]). Sauf que les autres employés lui font sentir que ces promesses ne sont pas formulées à son endroit: «Ils nous regardent comme si nous étions inférieurs à eux, comme si nous n’étions pas importants» explique Nicole au sujet des cadres de Facebook. «Nous n’avons pas accès au rêve, qui est entièrement réservé aux cadres des technologies».

Les prestataires de Facebook n’ont aucun des avantages dont jouissent les cadres de l’entreprise sur le campus de Menlo Park, comme l’accès à des cliniques de soin, à la laverie ou aux salles de sport. Les journées où les enfants ont le droit de venir sur le campus sont réservées aux ingénieurs, dont le salaire horaire moyen est 4 fois supérieur à celui du personnel de services. Nicole et son époux n’y ont, eux, jamais eu droit. «Pourquoi sommes-nous obligés de vivre ainsi alors que l’entreprise pour laquelle nous travaillons dispose des ressources nécessaires pour améliorer notre sort?» s’interroge Nicole, qui affirme ne pas vouloir créer de polémique contre Facebook. «Je veux simplement ne pas avoir à avoir peur d’aller chez le docteur», explique son époux Victor.

Citoyens de seconde zone

La Silicon Valley est un lieu de frictions sociales toujours plus fortes. En 2016, 75 employés d’Intel avaient également eu recours aux syndicats pour faire entendre leur voix à leur employeur ainsi qu’à l’ancien secrétaire d’Etat américain au travail Thomas Perez. Au sein de l’entreprise de puces informatiques, les ingénieurs et développeurs ont droit à un badge bleu assorti de nombreux avantages (boissons et nourritures gratuites, gym, spa ou encore laverie) tandis que les électriciens, jardiniers ou gardes de sécurités n’ont droit à aucun de ces avantages en nature. Selon Unite Here, les travailleurs de la restauration et de l’hotellerie chez Intel sont une majorité de femmes, à 78% d’origine hispanique et gagnent 14,5 dollars de l’heure. Alors que l’entreprise communique beaucoup sur ses objectifs de parité entre genres et origines ethniques à l’échelle mondiale, et affirme avoir investi 300 millions de dollars en ce sens, elle se compose encore de près de 75,9% d’ingénieurs masculins. Seuls 8,3% sont d’origine hispanique. Quand l’entreprise change de prestataires, ce personnel peut perdre son emploi du jour au lendemain, comme cela s’est produit en 2014 lorsqu’Intel a mis fin au contrat qui le liait à son prestataire de service Guckenheimer.

En mars 2015, ce sont les chauffeurs de bus qui étaient devenus les symboles des inégalités sociales de cette Silicon Valley à deux vitesses. Levés aux aurores pour conduire les employés de la tech à leurs bureaux, certains sont souvent obligés d’attendre les derniers retours du soir sur une période de 16h de battements. Ils ne sont en revanche payés que durant les 8 heures de conduite. Plusieurs avaient également témoigné de leurs difficultés à se loger, les conduisant à dormir au sein de leurs outils de travail. Après ces révélations, plusieurs entreprises s’étaient engagées à fixer un seuil minimum de salaire. En mai 2015, Facebook avait notamment proposé un minimum horaire de 15 dollars par l’heure et 15 jours de congés payés. Apple et Google l’avaient modestement suivi en annonçant 25% d’augmentation de salaires pour les chauffeurs de bus. En janvier dernier, près de 3000 gardes de sécurité des grandes entreprises technologiques ont également rejoint un syndicat, le SEIU-USWW, afin de négocier des accords avec les entreprises de la Silicon Valley. Selon un rapport de Working Partnership USA en 2016, le nombre d’emploi dans la sous-traitance de services au sein de la Valley a augmenté trois fois plus rapidement que l’ensemble des emplois sur 24 ans. Le pourcentage de minorités afro-américaines et hispaniques de ce secteur est six fois supérieur à celui des cadres salariés des entreprises technologiques.

