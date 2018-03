EN PRELUDE AU CONSEIL DES MINISTRES DE KEDOUGOU Les populations s’approprient du programme Yonou Yokouté.

Les militants de la coalition Benno Bokk Yaakaar préparent activement le conseil des ministres qui se tiendra sous peu dans la région de Kédougou. En prélude à cette rencontre au sommet qui sera une occasion pour le gouvernement de passer au peigne fin les maux de la région, afin de trouver des solutions adéquates, les populations se sont appropriées du programme Yoonou Yokouté du président Macky Sall, en vue de l’adapter aux réalités du terroir. Une initiative du Dr Bocar Diallo, militant de l’Apr, natif de la localité et médecin spécialiste, non moins, expert de l’organisation mondiale de la santé.

« Vulgariser le programme Yoonou Yokouté et l’adapter aux réalités de la région de Kédougou pour trouver des solutions aux maux qui freinent le développement socio économique du terroir », telle est la pierre philosophale préconisée par les responsables locaux de l’Apr. Ainsi, en prélude au conseil des ministres qui va se tenir à Kédougou, la convergence des cadres républicains (Ccr) a senti le besoin impératif de faire un diagnostic sans complaisance des maux de la région. Au demeurant, une esquisse de programme adaptée au Yoonou Yokouté a été présentée aux populations. Une initiative qui émane d’un inconditionnel du président de la république Macky Sall, du nom de Dr Bocar Diallo, natif de la localité.



Ce médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, en santé de la mère et de l’enfant, parti, « pour des raisons professionnelles », servir comme fonctionnaire des Nations Unies, plus précisément, à l’Organisation mondiale de la santé (Oms), dit être revenu au Sénégal, « pour des raisons patriotiques dont le seul but est d’accompagner le chef de l’Etat à réaliser le programme pour lequel il a été plébiscité, le 25 mars dernier ». C’est dans cette ambiance énergique pleine de vitalité qu’une rencontre a réuni jeunes, femmes, personnes âgées et militants de la coalition Bby, pour, non seulement, présenter aux populations de Kédougou les grands axes du programme, mais également, le rendre conforme aux réalités de Kédougou.



De la dialectique à la rhétorique, le président du comité de santé de la Ccr a été explicite. En effet, partant de l’ambition du chef de l’Etat à moderniser l’agriculture, à la construction des infrastructures sociales de base, en passant par l’éducation, la formation, l’emploi des jeunes, l’accès des femmes à la terre et aux crédits, compte non tenu de sa volonté de faire bénéficier aux Sénégalais la couverture maladie universelle et la bourse de sécurité sociale, tout a été passé au peigne fin. De l’avis du diplômé de santé publique et gestion, « Kédougou est assis sur un océan de mines d’or, de marbre de fer mais malheureusement, c’est une région où les clignotants sont au rouge. Notre mission est de travailler pour inverser la tendance ».

Adapter Yoonou Yokouté aux réalités de Kédougou : un vœu pieux des populations de la cité Collinaire.

Adapter le programme Yoonou Yokouté à la région de Kédougou, c’est à ses yeux, revenir sur le découpage administratif, construire les services régionaux, développer l’éducation, la santé, la formation pour assurer des emplois aux jeunes et aux femmes, mais aussi, développer l’agriculture, l’élevage, l’accès à l’électricité continue, mettre à la disposition des femmes du matériel d’allégement des travaux pour la transformation des produits locaux, sans oublier « délocaliser le fonds social minier et désenclaver la région, d’autant plus que des ressources humaines de qualités existent, en plus de la richesse de la nature ». Le programme a été bien apprécié par les représentants des jeunes, des femmes et du coordonnateur départemental, Lesseyni Sy. Auparavant, un investissement humain a été réalisé à la gare routière par Dr Diallo et son équipe, suivi d’une cérémonie de don de sang. Des moments forts de ce weekend chargé qui a été marqué aussi par l’organisation d’une finale de football dont le parrain Dr Diallo et la marraine Fatou Sow se fixent pour seul objectif, « faire de l’Apr le parti phare de la région et le creuset des forces du changement, afin de donner corps au programme Yoonou Yokouté et à la politique du président de la république ».

Papis Nimbaly BARRO



(Correspondant à Kédougou)



Rewmi Quotidien