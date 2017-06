Encadrement de la médecine traditionnelle- Les députés vont se prononcer

REWMI.COM- Va-t-on vers la fin des mauvaises pratiques en matière de médecine traditionnelle et leurs conséquences sur la santé des patients ? On serait tenté de le croire après l’adoption en conseil des ministres, à la fin du moi de mai, d’un projet de loi sur l’encadrement de la médecine traditionnelle. Le Sénégal veut ainsi encadrer, par la loi, ce secteur auquel beaucoup de nos compatriotes ont recourt. Les députés vont se prononcer sur ce sujet pour désormais un contrôle des plantes, des médicaments, mais aussi des prescriptions et surtout déterminer qui est médecin traditionnel et qui ne l’est pas. Si ce projet de loi est adopté par l’Assemblée nationale, un médecin traditionnel devra obtenir une autorisation du ministère de la Santé pour exercer. Il sera également obligé de se spécialiser dans un domaine bien précis. Les propriétés et les dosages à indiquer des plantes médicinales, seront établis par un laboratoire de contrôle avant que celles-ci ne soient autorisées sur le marché. Le texte prévoit l’interdiction de la publicité des produits dans les médias.

