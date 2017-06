Enceinte de cinq mois, la spécialiste du 800 m, Alysia Montano, a disputé jeudi dernier les championnats des Etats-Unis.

La performance chronométrique est bien entendue loin de ses standards habituels, mais Alysia Montano s’en moque. Enceinte de cinq mois, la coureuse de 800 m a pris part la semaine dernière, jeudi 22 juin, aux championnats nationaux des Etats-Unis. Elle a terminé à la dernière place en 2 minutes 21 secondes et 40 centièmes, son record personnel réalisé en 2010 est de 1 minute 57 secondes et 34 centièmes. « Je me sens merveilleusement bien », a-t-elle lâché après la course.

Montano s’est ensuite livré à une étonnante confession. Elle avoue avoir été partiellement inspirée par l’actrice Gal Gadot, qui a tourné enceinte de cinq mois le film Wonder Woman, célèbre superhéroïne de Hollywood. « J’ai trouvé le film incroyable. Et lorsque j’ai appris qu’elle avait tourné la moitié du film enceinte, je me suis dit que je pouvais définitivement m’engager sur ces championnats. »

La cinquième des Jeux olympiques de Londres, qui pourrait récupérer le bronze si les sanctions contre deux coureuses russes sont confirmées, avait déjà participé pendant sa première grossesse aux fameux Trials américains. C’était en 2014 : Alysia Montano était à son huitième mois et elle avait bouclé son double tour de piste en 2 minutes 32 secondes et 13 centièmes.

« J’ai eu des retours de tant de gens qui m’ont avoué avoir été inspirés par mon histoire. Je me sens investie du rôle d’exemple à plus d’un titre. Je représente les femmes, je représente les femmes noires, je représente les femmes enceintes. C’est fantastique. »

« Je me connais et je sais prendre soin de moi »

Alors que la course s’est courue à Sacramento (Californie) sous de fortes températures, les journalistes présents n’ont pas manqué de s’inquiéter à la place de la sportive. Sa première expérience en 2014 avait d’ailleurs suscité de nombreuses récriminations. « La chaleur ne m’a absolument pas rendue anxieuse. Nous sommes incroyablement privilégiés de vivre en Amérique. Il y a des femmes qui donnent naissance en Arabie saoudite, en Afrique. Honnêtement, qu’est-ce que représentent en comparaison deux minutes de course en pleine chaleur ? Je me connais et je sais prendre soin de moi », s’est défendue Alysia Montano.

Entraîneur en Chine et auteur d’un blog Le Monde.fr sur la performance, Pierre-Jean Vazel raconte une expérience personnelle qui fait écho aux nombreuses réticences à la pratique du sport de haut niveau pendant la grossesse : « On m’avait commandé un papier sur Alysia Montano. Le directeur de la publication m’a appelé pour que je modifie mon papier car il faisait, selon lui, l’apologie du sport à risques pour les femmes enceintes. J’ai refusé… » Ancien entraîneur de Christine Arron, il se souvient aussi « des regards étonnés, voire inquiets » quand la recordwoman d’Europe du 100 m, enceinte, s’activait en salle de musculation.

Qu’en est-il vraiment ? Médecin du sport et gynécologue à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep), Carole Maitre s’occupe notamment des nombreuses sportives qui fréquentent les vingt pôles de haut niveau présents au sein de la célèbre institution du bois de Vincennes.

« Alysia Montano est un cas individuel. On ne peut pas généraliser. Au-delà de six mois, je pourrais difficilement conforter quelqu’une à continuer la course, car ça pourrait avoir éventuellement des effets sur l’apparition de contractions utérines et amener donc des risques de prématurité, décrit Carole Maitre. Au fur et à mesure de la grossesse, avec le développement abdominal, il y a une modification du centre de gravité et d’équilibre, une hyperlaxité qui peut entraîner plus de blessures et une prise de poids progressive qui fragilise le corps. »

Pas question pour autant d’arrêter la pratique sportive. Tout est question d’adaptation et d’intelligence. « Les sportives adaptent leur entraînement à partir du 4e mois. On ne va pas faire des compétitions de judo à quatre ou cinq mois, mais il ne faut pas non plus travailler comme des sédentaires. Le but est de rester à 80,85 % de sa VO2max (consommation maximale d’oxygène). Sans chercher la médaille, on continue l’entraînement en l’adaptant avec des séances plus courtes, en alternant la pratique avec de la préparation physique générale et du renforcement musculaire », explique la gynécologue de l’Insep.

Chaque cas est différent

Une fois rappelées les précautions évidentes liées à la grossesse, il n’y a, en fait, pas une seule marche à suivre pour les sportives de haut niveau désireuses de poursuivre la compétition. En avril dernier, enceinte de six mois, la nageuse américaine Dana Vollmer, triple médaillée aux Jeux de Rio, s’est alignée sur 50 m nage libre lors d’un meeting. Malgré un chrono deux secondes supérieures à son record, elle a expliqué vouloir s’entraîner le plus longtemps possible : « Le chrono n’a pas d’importance, mon classement non plus, je suis simplement heureuse d’être là. Je fais essentiellement du travail d’endurance, ce qui me permet de garder mon feeling pour l’eau. »

Finalement, il n’y a pas de règles en la matière. Il revient à la sportive elle-même de suivre son instinct et d’écouter son corps. « Il y a un juste milieu entre le cliché de la femme enceinte impotente et celui de la femme enceinte qui peut tout faire, mais au bout du compte, c’est certainement à elle que revient de ressentir ce qu’elle se sent capable de faire. Il y a des sportives qui arrêtent complètement au bout de quelques semaines, d’autres qui ont envie ou besoin de continuer jusqu’au bout. C’est la même chose pour la reprise post-grossesse que l’on doit gérer au cas par cas », ajoute Pierre-Jean Vazel. Le cas le plus médiatisé a évidemment été celui de Serena Williams, enceinte de trois mois lorsqu’elle a remporté l’Open d’Australie en janvier, en battant sa sœur aînée Venus.

Habituées à l’effort physique, les sportives de haut niveau doivent surtout garder une activité physique jusqu’à terme, ce qui permet également de mieux se préparer à la reprise après l’accouchement. Et qu’en est-il de la femme enceinte qui n’est pas une sportive émérite ? « Il n’est jamais trop tard pour s’y mettre. On peut commencer doucement, chercher ce qui nous convient le mieux : marche, aqua jogging, aqua biking… Il est très important d’avoir une activité physique qui permet notamment de limiter la prise de poids et de diminuer les risques de baby blues », affirme Carole Maitre.

Avec Le Monde.