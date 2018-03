ENCOMBREMENT DES CIMETIERES DE SAINT-LOUIS Les chauffeurs indésirables, le gouverneur promet des solutions

L’encombrement des deux cimetières de Saint-Louis par les camionneurs reste toujours un grand problème pour les riverains. Hier, le comportement des camionneurs, devant les cimetières de Tiéme et Tiaka Ndiaye a heurté la conscience de certaines populations. Elles réclament le déguerpissement de ces camions.

Depuis des années, des fils de Saint-Louis se disent préoccupés par la situation des cimetières de la ville. À Tiéme et Tiaka Ndiaye, plus de 200 camions frigorifiques longent les deux cimetières où reposent de dignes fils de la ville tricentenaire. Ces populations comptent se rebeller contre les chauffeurs de camions frigorifiques qui continuent toujours d’occuper illégalement ces lieux. « Nous jugeons cela indigne et irresponsable. Nous voulons que ces chauffeurs sachent qu’il y a que des hommes de Dieu qui reposent dans ces cimetières », se désole Yatma Diop. Pour les saint-louisiens, les autorités locales doivent prendre en charge la question du désengorgement des cimetières. « Parfois, il est très difficile d’enterrer nos morts, à cause des camions frigorifiques qui longent les cimetières. Nous lançons un message aux autorités de la ville. Nous voulons qu’elles sachent que le jour où la population se rebellera, ce sera chaud pour les camionneurs », lance Abdou Séne.



Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Léopold Wade, interrogé sur cette question, a surtout déploré l’indiscipline des chauffeurs de camions frigorifiques. « Pas plus tard que la semaine dernière, j ai présidé une rencontre sur cette question. A chaque fois que les forces de sécurités sont présentes, les choses sont normales. Mais, dès qu’elles tournent le dos, c’est une vraie pagaille. Avec la réalisation d’un projet dans cette langue de barbarie, il sera créé une aire de stationnement et les problèmes vont disparaitre de la zone. Mais, ce qu’il faut noter, c’est l’indiscipline des camionneurs », a précisé le gouverneur de Saint-Louis.







Ousseynou Diop



REWMI QUOTIDIEN