Encore de la drogue et des faux médicaments saisis

Après la saisie de plus de 1 tonne de cocaïne au Port de Dakar en moins d’une semaine, la Douane a mis la main sur une importante saisie de drogue et de faux médicaments. La drogue a été découverte dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin dans une berline de marque Peugeot 505.

La prise a été effectuée au cours d’une opération montée par le Chef de Subdivision Mame Assane Cissé et les agents des Douanes Mohamet Ndao et Mounirou Ndiaye. Elle s’est déroulée entre 23 et 4 heures dans le rayon Gniby et Guiguinéo au nord, et Kaffrine et Nganda au Sud.

Bilan de l’opération : 5Kg d’amphétamine, une drogue très prisée et conditionnée en comprimés ont été découverts cachés dans la cargaison de faux médicaments. Ces médicaments sont composés de flacons de paracétamol sirop, de boîtes de Diclofenac, de Diclopara forte, de paracétamol comprimés 500, de pearieactin, et d’aphrodisiaques (powerga 100, puregrey 100). La valeur des médicaments est estimée à 11 millions et celle de l’amphétamine à 229 586 000 Francs CFA, soit un total de 240 millions Fcfa