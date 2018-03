Energie durable Un programme de 13,7 millions d’euros pour le Sénégal

L’initiative de la coopération allemande et le Ministère du Pétrole et des Energies ont organisé une rencontre de trois jours sur la planification d’opérations et d’élaboration du plan de travail annuel 2018 du programme Energie durable (PED).

Le Sénégal et l’Allemagne continuent de renforcer leur coopération à travers un nouveau programme dénommé ‘’Energie durable’’. Ce projet est financé à hauteur de 13,7 millions d’euros par le gouvernement allemand, à travers le Ministère fédéral de la Coopération et du Développement. Il va durer jusqu’en 2020. D’après Ibrahima Niane, Directeur de l’électricité au niveau du Ministère du Pétrole et des Energies, cette rencontre va permettre de planifier les activités qui seront identifiées avec l’ensemble des parties prenantes du secteur de l’énergie. Ainsi, précise M. Niane, les acteurs travailleront principalement sur trois domaines d’intervention, à savoir les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’accès à l’énergie des populations, notamment celles rurales. A l’en croire, Energie durable est un programme pour lequel le gouvernement du Sénégal a eu à travailler d’arrache-pied avec le gouvernement allemand. « Ce sont les populations rurales qui sont ciblées par ce projet. Le Sénégal a un programme ambitieux d’électrification rurale qui promeut l’accès universel à l’électricité en 2025. C’est à travers cette rencontre qu’on va identifier les obstacles et essayer de trouver les solutions pour que ces populations puissent accéder à l’énergie », a-t-il expliqué. Pour Mme Friederike Von Stieglitz, Directrice résidente de la Coopération allemande au Développement (GIZ), le Sénégal est un pays clé pour la promotion des énergies renouvelables durables au niveau de la sous-région. « Ce pays a toutes les ressources nécessaires pour développer les énergies renouvelables, mais aussi des ambitions de développement économique », a fait savoir la Directrice résidente de la GIZ. Selon Mme Friederike Von Stieglitz, le Sénégal est un pays où il y a une forte évolution des énergies renouvelables comme le soleil.

Zachari BADJI