Enlèvement d’enfants- Anta Sarr Diacko fait le ‘’link’’ avec l’approche des élections

Cette année préélectorale est marquée par des enlèvements d’enfants qui ne sont pas du gout du Dr Anta Sarr Diacko. Elle s’est manifestée à l’occasion du lancement des activités du ‘’Groupe d’Appui pour l’Action et la Solidarité’’ pour réélire le Président de la République, Macky Sall, au1er tour.

Dr Anta Sarr Diacko, déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, n’est pas passé par quatre chemins pour dénoncer l’enlèvement des enfants à la veille des élections au Sénégal. Elle l’a fait savoir, hier à Dakar, lors du lancement des activités du ‘’ Groupe d’Appui pour l’Action et la Solidarité ’’ (GA.A.S). « A chaque fois qu’on s’approche des élections, il y a malheureusement ces actes barbares qui sont notés un peu partout dans le pays », a-t-elle martelé. D’après elle, c’est un combat continu, qui se fait chaque jour pour la protection des enfants. L’Etat est toujours debout pour lutter contre ces malfaiteurs. Ces actes « inhumains » sont enregistrés au moment où des mouvements et groupes de soutien se forment pour réélire le Président de la République, Macky Sall au 1er tour, au soir au 24 février 2019. C’est le cas du GA.A.S, une association composée de femmes. « Aujourd’hui (hier), c’est un jour important pour nous les dames.

Quand nous voyons actuellement des femmes engagées à venir travailler auprès de la Première dame, en créant un mouvement différent des autres, qui va s’engager dans la politique de développement, notre devoir est de venir les accompagner », a souligné l’ancienne Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance. Ce lancement officiel du groupe d’appui pour l’action et la solidarité est marqué par un panel qui va parler de la solidarité, de l’engagement du Chef de l’Etat à lutter contre la vulnérabilité. « Je suis en train de dérouler un programme qui est une vision du chef de l’Etat. Il protège les enfants et les femmes pour leur permettre d’avoir des conditions de vie meilleures », a-t-elle soutenu. Et de poursuivre que c’est la raison pour laquelle « Nous sommes tous engagés et unis pour travailler avec ces femmes pour réélire le Président de la République au premier tour. C’est l’objectif qui nous a réunis ». Ce ‘’Groupe d’Appui pour l’Action et la Solidarité’’, qui a pour vocation d’appuyer la Première dame du Sénégal, a comme slogan ‘’Mouvement Marième FAYE SALL, Rawati ak Macky en 2019’’.

Ainsi, celui-ci s’appuie sur deux objectifs principaux, à savoir la réélection du Président Macky SALL en 2019, mais aussi accompagner la Première dame dans sa mission d’amélioration le quotidien de la population sénégalaise à travers sa Fondation « SERVIR LE SENEGAL ». « Notre association compte près de 8 mille membres répartis dans toutes les localités, même dans la diaspora. Ce qui différencie ce groupe des d’autres, c’est que nous faisons une politique de développement. Nous regroupons des femmes qui veulent développer le pays », a précisé sa Présidente, Madame Awa FAYE NDIAYE. Madame Ndèye Salimata DIOP DIENG, Ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, a été représentée par son conseiller technique, Mohamed Ndiaye.

Zachari BADJI