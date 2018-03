Enlevement d’enfants- L’indignation de Suzanne Kamara

L’artiste Suzanne Kamara, présidente de l’Association ‘’Une voix pour les enfants’’, clame son indignation suite à la série d’enlèvements perpétrée sur des enfants.

Suzanne Kam se dit très indignée et condamne vigoureusement ces ‘’actes de barbarie’’. La diva de la musique sénégalaise et africaine alerte sur cette situation difficile qui, selon elle, a pour origine la vulnérabilité des enfants qui sont ainsi à la merci des charlatans et de ces personnes dépourvues de cœur et de sentiments, prêtes à tout pour de l’argent. Ainsi l’artiste propose-t-elle un programme d’intervention pour une prise en charge transversale de l’enfance, en amont et en aval. Elle opte pour la promotion d’actions qui visent à protéger les enfants et qui accompagnent leurs familles en tenant compte de la complexité de leurs conditions de vie. En effet, Suzanne Kamara souhaite, par là, promouvoir un travail de collaboration entre les adultes qui ont en charge leur développement, parents, acteurs professionnels et bénévoles des différents secteurs sanitaire, social et éducatif, par une approche globale des problèmes par le travail en réseau. «Les différents problèmes auxquels sont confrontés les enfants nécessitent une bonne coopération entre les professionnels de différentes disciplines et les bénévoles qui les accompagnent, ainsi qu’un travail en réseau inter institutionnel. C’est un objectif complexe, parfois difficile à atteindre, car il nécessite une ouverture aux pratiques de l’autre, de la disponibilité et une méthode. Cette approche globale constitue un véritable changement de culture dans l’appréhension des problèmes et des réponses proposées que mon association souhaite accompagner et soutenir », indique la diva de la musique sénégalaise. Pour l’application de ce programme, la présidente de l’association prépare un plan d’action dans le but d’appuyer les ONG dans leur politique de protection sociale pour la défense des droits de l’enfant. Mieux, elle propose de faire un plaidoyer en faveur d’une application effective des droits de l’enfant et l’élaboration d’une politique nationale de protection de l’enfant.

M.T. COLY