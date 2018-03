Enlèvement et meurtre d’enfants- Ndèye Ramatoulaye Guèye appelle à la vigilance des parents

Le Ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance, Ndèye Ramatoulaye Guèye, a marqué sa ‘’solidarité’’ face à la détresse des parents dont les enfants ont été victimes d’enlèvement et d’assassinat. Elle en appelle également à la ‘’vigilance’’ des parents.

Dans la plus grande discrétion, sans tambours ni trompette, l’Etat du Sénégal se préoccupe bel et bien du triste phénomène d’enlèvement et de meurtre des enfants. L’assurance a été donnée hier par le Ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance qui s’exprimait hier en marge du lancement du projet Educo. L’Etat a suffisamment communiqué sur ce fléau à travers ses démembrements, a rectifié la protectrice des enfants. Et Mme Ramatoulaye Guèye se veut clair : ‘’des mécanismes sont mis en place pour lutter contre la maltraitance et le meurtre des enfants’’. ‘’Certes, la protection des enfants est un problème d’Etat, mais le parent est le premier rempart de la sécurité de son enfant’’, a dit le. Qui ajoute : ‘’Un changement de comportement, c’est ce qu’on attend des parents. Le parent est le premier responsable de son enfant. Nous invitons ainsi les parents à redoubler de vigilance dans la surveillance des enfants’’. Toutefois, elle a promis la fermeté et des sanctions sévères contre les auteurs d’enlèvement d’enfants. Car, explique Mme Guèye, ‘’nous avons le devoir de protéger ces enfants et de leur offrir un meilleur cadre de vie au Sénégal.’’

Khady Thiam COLY