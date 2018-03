Enrichissement illicite Aida Ndiongue bénéfice d’un non-lieu

Fin de traque pour l’ex sénatrice libérale. Aïda Ndiongue a bénéficié, hier, d’un non-lieu. La décision a été rendue par la Cour de répression de l’enrichissement illicite. Poursuivie auparavant pour les délits de d’escroquerie portant sur des deniers publics, faux et usage de faux, exercice illégal de commerce par un fonctionnaire et complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics, Aïda Ndiongue dit n’avoir aucune rancœur contre qui que ce soit.

C’est hier vers les coups de midi que la Cour de répression de l’enrichissement illicite a sorti la décision. Aïda Ndiongue bénéficie d’un non-lieu des chefs de corruption et d’enrichissement illicite. Aussitôt après cette décision, nous sommes entrés en contact avec un de ses avocats, notamment Me Seydou Diagne, qui a fait montre de la satisfaction de sa cliente. « Pour nous, c’est un grand motif de satisfaction d’abord pour Mme Aïda Ndiongue qui a été victime de cette accusation qui n’était pas des accusations légères, à savoir 47 milliards d’enrichissement illicite. Heureusement, par la grâce de Dieu et par le soutien de sa famille, de ses avocats et par les prières, Dieu a fait de telle sorte que justice lui a été rendue. Et, c’est l’occasion pour nous de saluer le courage et l’indépendance des magistrats de la Crei dans ce dossier », a déclaré la robe noire. Sur une question de savoir est-ce que ses biens lui seront restitués, Me Seydou Diagne a informé qu’il est mentionné sur la décision « la main levée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires, ses immeubles et ses bijoux ». Par ailleurs, l’on s’est posé la question de savoir si Mme Aïda Ndiongue allait réclamer des indemnités après toutes ces années de traque, son avocat se veut précis.

Me Seydou Diagne : « Aïda Ndiongue n’a aucun ressentiment ni aucune rancœur contre qui que ce soit »

« Je dois préciser que nous ne demandons aucune sorte d’indemnités à qui que ce soit. C’est l’occasion pour nous de remercier les Sénégalais qui l’ont soutenue. Je parle en son nom et elle n’a aucun ressentiment ni aucun rancœur contre qui que ce soit, qu’elle soit une personne publique ou privée », a indiqué Me Seydou Diagne. Pour mémoire, le parquet avait requis, en première instance, 10 ans de prison ferme contre les mis en causes ainsi que la confiscation de tous leurs biens et une amende de 5 millions de francs CFA pour chacun. Les avocats de l’Etat du Sénégal avaient réclamé 25 millions en guise de dommages et intérêts, demandé la somme de 25 millions de francs CFA. Cependant en rendant sa décision, le juge avait relaxé purement et simplement les mis en cause. Il avait aussi ordonné la main levée des saisies des biens de l’ex sénatrice libérale. La partie civile a encore interjeté appel, mais en vain. Il faut dire qu’Aïda Ndiongue et Cie ont été poursuivis pour les délits de d’escroquerie portant sur des deniers, faux et usage de faux, exercice illégal de commerce par un fonctionnaire et complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics.

Cheikh Moussa SARR