Les enseignants de Tivaouane optent pour la lutte

Si dans certains départements, les enseignants sont divisés sur la suite à donner à leur mouvement d’humeur après les propositions du chef de l’Etat et l’invite du Khalife général des Tidianes, ce n’est pas le cas dans le département de Tivaouane. Les enseignants affiliés au groupe des six syndicats les plus représentatifs de Tivaouane ont décidé lors de leur assemblée générale de poursuivre la lutte. Les enseignants sont allés même jusqu’à faire des propositions sur les indemnités de logement. Ils proposent l’alignement à défaut l’augmentation de l’indemnité à hauteur de 40.000f, à savoir 20.000 F à partir du mois de mai et 20.000 f cfa en octobre 2018.