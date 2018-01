Enseignants non payés – Etudiants priés de rester chez eux – Risque de fermeture de certaines écoles supérieures privées L’Etat doit 16 milliards aux écoles privées

Selon le Secrétaire général de la Fédération privée d’enseignement supérieure (Fepes), il n’y a plus cours dans certaines écoles. « Comme on n’avait pas donné de mot d’ordre, tous ceux qui peuvent continuer font cours pour le moment. Mais dans certaines écoles, il n’y a plus cours. Si les enseignants ne sont pas payés, il ne peut y avoir cours. Et il y a certains qui sont arrivés à ce stade là », fait savoir Mamadou Diop. Qui souligne que le Fepes n’a reçu aucune réaction des autorités sur leur situation. Si rien n’est fait la fédération compte se réunir à nouveau pour apprécier la situation et voir la conduite à tenir.