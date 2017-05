Enseignement à distance : Reprise des travaux de l’Eno de Sédhiou, celui de Kolda en cours de finition

L’Espace numérique ouvert (Eno) de Sédhiou est bien visible sur la route de Marsassoum, au quartier Moricounda. Son architecture se distingue de celle des concessions qui l’entourent. La structure ne sera pas en rupture avec son environnement. Les travaux auraient pu dépasser leur niveau actuel. La réalisation des salles de visioconférence et de télémédecine explique, en partie, le retard dans l’exécution du chantier. Ces contraintes ne sont pas une excuse pour ces entreprises qui repoussent les échéances de livraison. « Il y a une forte attente des populations. Cet Eno sera notre pied dans la région de Sédhiou », a souligné le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui a annoncé la construction d’un centre universitaire dans cette région.

Contrairement à l’Eno de Sédhiou, celui de Kolda véhicule son esthétique avec la partie supérieure qui sera vitrée. Les menuisiers ont déjà posé le système d’accrochage du faux-plafond. Les peintres ont déjà appliqué la première couche de la chaux. « Les gros œuvres sont terminés. Nous sommes dans la phase de la peinture et de la menuiserie. Nous avons prévu l’aménagement extérieur », décrit l’ingénieur Moussa Sarr, de l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics (Acbep). L’Eno sera ouvert à la communauté. En plus des étudiants, les habitants de Sédhiou et les fonctionnaires pourront bénéficier des formations initiales ou continues dès son ouverture. « L’Eno, c’est aussi pour dispenser la formation à la communauté, la formation continue pour les agents de l’État », a informé Mary Teuw Niane. La salle de télémédecine aura toute sa place dans la prise en charge médicale des habitants. Les deux régions trainent un déficit de spécialistes. La télémédecine donne la chance aux malades d’être consultés par un spécialiste.

I. SANE