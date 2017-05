Enseignement arabo-islamique moderne : L’Etat promet son appui aux « daaras » de référence

Le Soleil- Le ministre de l’Education nationale s’est félicité de la qualité des enseignements et de l’organisation de certains établissements d’enseignement arabo-islamique de Dakar. En visite à l’Institut Ahmadou Sahir Lô de Boune et au « daara » moderne d’Aïcha Oumoul Mouminine de Grand Yoff, il a promis à ces deux structures l’accompagnement de l’Etat.

Serigne Mbaye Thiam a démarré une série de visites auprès de certaines structures privées d’enseignement arabo-islamique de la région de Dakar. Pour sa première sortie, il s’est d’abord rendu à l’Institut Ahmed Sahir Lô de Boune-Yeumbeul (commune de Thiaroye). Créé en 1996 par Mouhamadou Bara Niang, ce « daara » compte actuellement 1.500 apprenants, tous logés, nourris et soignés par l’établissement. Depuis sa création, il fonctionne avec ses propres moyens. Dans ce cadre, beaucoup d’initiatives sont prises pour l’autofinancement de quelques activités primordiales de l’établissement. Il s’agit, entre autres, de la mise en place d’une boulangerie, d’une cuisine, d’une infirmerie, d’une salle informatique, d’une mosquée et de projets générateurs de revenus. Dans ce « daara », en plus de la mémorisation du saint Coran, l’anglais, l’informatique et le programme officiel y sont également enseignés jusqu’au secondaire. Toutes choses qui font dire au ministre de l’Education nationale que l’Institut Amadou Sahir Lô s’inscrit dans les orientations définies par le chef de l’Etat, Macky Sall, pour la modernisation des « daaras ». Ainsi, au nom du président de la République et du Premier ministre, Serigne Mbaye Thiam a remercié Mohamed Niang, le de l’institut, pour les efforts fournis au niveau de l’établissement, aussi bien dans la qualité des enseignements/apprentissages que dans leur organisation.

Des lauréats au Concours général

Il a tenu à assurer que, pour l’engagement et la détermination du personnel de l’institut et pour les préoccupations exprimées, ce dernier aura l’oreille attentive de l’Etat. Selon lui, l’Etat va entreprendre des actions comme il l’a déjà fait à Coki. Aux 1.500 pensionnaires de l’institut, le ministre de l’Education les a exhortés à redoubler d’effort pour mériter les sacrifices que leurs parents ont consentis pour leur instruction et leur réussite. Après l’institut Ahmed Sahir Lô, Serigne Mbaye Thiam s’est rendu au « daara » Aïcha Oumoul Mouminine de Grand Yoff. Un établissement d’enseignement arabo-islamique de jeunes filles créé en octobre 1996 par Adja Binta Thiaw. Il compte un effectif de 1.500 apprenantes, réparties entre le préscolaire, l’élémentaire, le moyen et le secondaire. Elles sont toutes logées, nourries et soignées au « daara ».

En plus de la mémorisation du saint Coran, l’enseignement arabo-islamique, le programme officiel y est enseigné jusqu’à la Terminale. Le « daara » s’est distingué par ses performances scolaires et l’exemplarité de ses enseignements. Il fait partie des rares écoles coraniques à avoir des lauréats au Concours général. A en croire Rokhya Guèye, enseignante et porte-parole d’Adja Binta Thiaw, ce « daara » a été créé aux Parcelles assainies dans un contexte marqué par la crise des valeurs, la dégradation des mœurs, la déperdition scolaire et un déficit d’éducation religieuse de la jeune fille musulmane sénégalaise. A cela s’ajoute un réel besoin de retour aux valeurs morales et éthiques exprimé par les populations et les politiques. A la même période, les populations aspiraient à une autre forme d’éducation qui n’était pas prise en compte par l’école formelle. Partant de toutes ces considérations, Adja Binta Thiam a décidé d’ouvrir cette école avec un effectif de 30 élèves au départ. Avec la demande de plus en plus croissante des populations, l’école s’est agrandie et le problème d’espace s’est posé. C’est ainsi qu’elle a été transférée à son site actuel (derrière l’hôpital général de grand Yoff). En recevant le ministre de l’Education, les responsables de l’établissement se sont dits émus, car jamais une autorité éducative ou gouvernementale ne leur a rendu visite. Le personnel enseignant a saisi l’occasion pour solliciter son intégration dans la fonction publique. L’octroi de manuels scolaires et l’équipement de la salle informatique ont aussi été demandés. Dans son intervention, Serigne Mbaye Thiam s’est réjoui de la qualité des enseignements dispensés et de l’hygiène qui caractérisent le « daara » internat Aïcha Oumoul Mouminine d’Adja Binta Thiaw. Il a promis que l’Etat va apporter son concours pour encourager et accompagner tous les « daaras » modernes non publics de référence.

Pape Coly NGOME