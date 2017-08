Enseignement : Le ministère de d’Education- Atelier d’orientation sur le curriculum « apte au travail »

Le département de Serigne Mbaye Thiam renseigne que le Projet Apte-Sénégal est une réponse à la Directive n°1 du Président de la République qui, à l’issue du Conseil Présidentiel sur les conclusions des Assises de l’Education et de la Formation consitant, avait demandé de «réorienter le système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique, les technologies et entrepreneuriat».

Ainsi, annoncé depuis octobre 2016 par Education Development Center (Edc) au Sénégal et financé par la Mastercard Foundation, le Projet Apte-Sénégal a mené une série d’activités pour préparer sa mise en œuvre effective. Ce, par l’organisation d’ateliers de diagnostic participatif dans les six régions cibles, en effectuant un voyage d’étude au Rwanda pour tirer les leçons sur l’expérience de ce pays dans ce domaine et l’organisation d’ateliers d’adaptation et de développement des currciula Apte au travail pour l’enseignement général et la formation professionnelle.

Et lors de la cérémonie de lancement du 23 mars 2017, le Ministre de l’Education Nationale, avait, lui aussi, insisté sur la nécessité pour le projet Apte-Sénégal et le Parc, de collaborer étroitement en vue d’une intégration du curriculum Apte au travail au programme scolaire national.