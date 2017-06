Enseignement religieux dans les écoles publiques : Les évêques du Sénégal veulent l’introduction de la catéchèse

Le Soleil- Au terme de leur deuxième session ordinaire annuelle qui fait suite à la 129ème édition du Pèlerinage marial de Popenguine, les évêques du Sénégal ont fait face, hier, à la presse pour faire le point sur les conclusions de leur conclave. A cet effet, ils ont demandé à l’Etat d’introduire la catéchèse dans l’enseignement public.

Au Sénégal, depuis 2002, une loi a été adoptée pour l’introduction de l’enseignement religieux dans toutes les écoles publiques laïques du pays. Plus d’une décennie après la mise en place de cette mesure, les évêques du Sénégal sollicitent l’Etat pour la prise en charge effective de l’enseignement de la catéchèse dans les établissements publics. Cela, a rappelé l’archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, à travers une indemnité octroyée aux catéchistes et à la mise en place de locaux pour permettre aux enfants chrétiens de suivre en toute liberté les cours de leur religion dans ces établissements.

Pour l’évêque de Saint-Louis, Mgr Ernest Sambou, il s’agit d’une « nécessité pour la foi chrétienne ». Les évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, qui ont clôturé leur deuxième session ordinaire de l’année, ont échangé avec les formateurs des trois grands séminaires du Sénégal sur la nouvelle charte de formation des prêtres à établir pour 2018. Ce faisant, a expliqué Mgr Benjamin Ndiaye, une commission ad hoc a été créée par les évêques pour mener « à bonne fin » le travail. Ils ont procédé également à la révision des statuts de Caritas Sénégal, afin « que cette institution puisse répondre mieux à sa mission d’aujourd’hui ».

L’autre point, qui a fait l’objet d’une discussion, concerne le bureau du Comité interdiocésain des pèlerinages catholiques (Cinpec). D’après l’archevêque de Dakar, il a été procédé à l’examen et à l’approbation des nouveaux statuts du Cinpec pour lui permettre de mieux faire face aux nouvelles exigences liées au nombre toujours croissant de pèlerins aux lieux saints de la chrétienté. Par rapport au bureau de la Commission nationale de liturgie, les évêques ont « encouragé » cette commission « à poursuivre le travail entrepris, en particulier la publication et la diffusion de l’Ordo liturgique et le projet Vadémécum pour les célébrations liturgiques ».

Les évêques du Sénégal ont aussi fait part de leurs « vives préoccupations » liées au regain de la violence dans le pays, aux graves accidents récurrents de la circulation, au non respect des lois et règlements. Dans un contexte de pré-campagne pour les élections législatives du 30 juillet prochain, ils ont invité les hommes politiques à œuvrer pour que ces joutes électorales se déroulent dans les meilleures conditions. « Les évêques invitent tous les citoyens, en particulier les militants des formations politiques, à mettre en avant l’intérêt de la Nation, afin que la promotion du bien puisse permettre l’épanouissement de tous », a lancé l’archevêque de Dakar.

Ibrahima BA