Enseignement supérieur : L’Eismv crée un Master II en gestion et surveillance sanitaire de la faune sauvage

Le Soleil- L’Ecole inter-Etats des sciences et médecine vétérinaire (Eismv) de Dakar a lancé, le 23 juin, à Dakar, un Master II en gestion et surveillance sanitaire de la faune sauvage. Il comporte deux spécialités, à savoir la Médecine vétérinaire de la faune et aires protégées et l’Epidémio-surveillance de la faune sauvage. Les cours, qui vont durer 12 mois, selon le Pr Rianatou Bada Alambedji, coordonnatrice des stages et formations post-universitaire de l’Eismv, démarrent en novembre 2017. Ce nouveau Master permettra de doter les pays africains de personnels qualifiés dans la surveillance, la prévention, la détection précoce et la riposte rapide contre des maladies émergentes, ré-émergentes et les zoonoses impliquant la faune.

Il va aussi aider les pays membres de l’école à mettre en place des partenariats de recherche pour faire face à ces types de maladies. Le premier semestre de la formation sera consacré aux enseignements en tronc commun. Au second semestre, les étudiants seront regroupés par spécialité. Pour le Pr Yalacé Kabouret, l’ouverture de ce Master s’inscrit dans la vision de l’école qui, par cette formation, veut contribuer à la lutte contre les maladies infectieuses émergentes dont les conséquences sont souvent catastrophiques. « Elles peuvent compromettre le plan de développement et d’émergence des Etats membres de l’école dont le Sénégal », a indiqué M. Kabouret, soulignant que, ces six dernières décennies, le taux des maladies émergentes a augmenté. Selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé animale, 75 % des maladies qui ont affecté l’Homme ces dernières années sont causées par des agents pathogènes provenant des animaux ou de leurs produits. « Parmi elles, plusieurs ont un potentiel de propagation à grande échelle avec divers modes de transmission. Elles peuvent devenir une menace pour la sécurité sanitaire mondiale », a averti le Dg de l’Eismv. Le secrétaire général du ministère de l’Elevage, Dr Mamadou Ousseynou Sakho, s’est félicité de la diversification de l’offre de formation proposée par l’Eismv. Eugène KALY