Enseignement supérieur : L’ouverture de l’Isep de Richard-Toll annoncée pour octobre 2018

La salle de délibération de la mairie de Richard-Toll a accueilli la cérémonie d’installation du Comité de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (Isep) de cette commune. Les exploitants agricoles, agro-industriels, de même que d’autres acteurs ont saisi l’occasion pour saluer la mise en place de cet établissement d’enseignement supérieur professionnel qui sera, selon plusieurs avis, un plus pour la localité où l’économie est soutenue par l’agriculture ainsi que l’élevage et ses dérivés. En effet, rappellent les uns et les autres, la mise à disposition d’une ressource humaine qualifiée et à proximité sur les questions agricoles et animales est une bonne chose pour cette partie de la vallée.

Dans son propos, le Pr Mary Teuw Niane a rappelé que les Isep sont prévus pour être des établissements autonomes et devront entretenir des liens étroits avec le milieu socioprofessionnel, ainsi que les employeurs et professionnels des entreprises qui seront invités à participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes et curricula. Cette proximité entre le milieu académique et celui professionnel va permettre aux apprenants des Isep de faire de fréquents séjours dans le monde du travail pour une formation en alternance.

Après l’Isep de Thiès, créé en 2012, a noté le Pr Mary Teuw Niane, la mise en place d’autres Instituts supérieurs d’enseignement professionnel dans les régions de Dakar (Diamniadio), Ziguinchor (Niamone/Bignona), Matam et Saint-Louis (Richard-Toll) et leur articulation en réseau constitue un pas important qui conduira à la définition d’une nouvelle carte de l’enseignement supérieur professionnel au Sénégal. Concernant les caractéristiques, l’établissement sera érigé sur deux sites dont le premier se situe dans la commune de Richard-Toll (15 ha) et le second de 35 ha est localisé dans la commune de Mbane (village de Thiago).

L’installation du Comité de pilotage était aussi une occasion de présenter l’offre pédagogique, avec la mission de ces Isep qui consiste à offrir des programmes professionnels courts (Bac+2) en fonction de la demande des besoins des milieux socio-économiques.

Pour rappel, le coût de ce projet est de 7 milliards de FCfa sur financement de l’Agence française de développement (Afd). L’Isep de Richard-Toll a pour directrice le Pr Awa Niang Faye.

A. M. NDAW