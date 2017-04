ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Le ministre plaide pour la promotion de formations professionnelles courtes

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche s’engage à promouvoir les sciences, la technologie et les formations professionnelles courtes pour un système d’enseignement et de recherches de qualité.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, lors d’une cérémonie de remise de subventions du Fonds d’impulsion de recherches scientifiques et techniques (FIRST), a invité les sénégalais à s’intéresser davantage à la promotion de formations professionnelles courtes. Dans cette dynamique, le Ministre rappelle : « Il s’agit de réorienter le système de l’enseignement supérieur vers les sciences, la technologie et les formations professionnelles courtes pour coller à la recherche et l’innovation qui sont érigées en piliers du développement économique et social ».

En outre, la mise en place d’une agriculture durable, la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau, à l’énergie, la construction d’un système de santé performant, l’économie du numérique, etc., dit le Ministre, sont les principales priorités pour l’atteinte des objectifs de développement du Plan Sénégal émergent (PSE). Le Ministre de soutenir: « Il est impératif que notre pays qui aspire à l’émergence, dispose d’un système de recherche de qualité pour faire face aux nombreux défis qui l’interpellent »

Suffisant pour le professeur Mary Teuw Niang de dire que les décisions présidentielles sur l’avenir de l’enseignement supérieur permettront de renforcer la carte universitaire pour favoriser l’accès diversifié, l’offre de formation et assurer la qualité d’enseignement supérieure.

Selon lui, elles vont également aider à donner un nouvel élan à la recherche et à l’innovation et à ouvrir l’espace sénégalais d’enseignement supérieur et de la recherche à l’Afrique et au monde.

Safiyatou DIOUF