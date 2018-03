Enseignement supérieur et recherche Macky fait mieux que Senghor, Diouf et Wade

Depuis l’accession du président Macky Sall à la magistrature suprême, l’Enseignement supérieur et la recherche a subi de profondes mutations. Rien qu’entre 2013 et 2018, le régime de Macky a investi 434 milliards de nos francs, soit 2,5 fois plus ce qu’il a mobilisé en 52 ans, entre 1960 et 2012. C’est ce qu’a déclaré le Pr Mary Teuw Niane, au Caire, à l’occasion de la troisième édition du Forum africain sur la science, la technologie et l’innovation (Forum Sti.)

Dans la note parvenue à notre rédaction, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a précisé que ces investissements ont permis de mettre en place des Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (Isep), des Espaces numériques ouverts (Eno), des centres d’essai et de recherche, de construire des amphithéâtres et de mettre en œuvre des centaines de projets et programmes qui ont contribué efficacement à densifier la carte universitaire. Aussi a-t-il rappelé que le Sénégal a mis en place, depuis août 2013, en application de onze décisions du Président de la République Monsieur Macky Sall – arrêtées à l’occasion d’un Conseil Présidentiel -, un programme décennal de transformation de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science, de la technologie et de l’innovation pour les aligner sur les exigences économiques sociales et culturelles du Plan Sénégal émergent (PSE).

C’est l’aboutissement d’un processus consultatif, inclusif et participatif qui a débuté en décembre 2012 et a culminé en avril 2013 à travers les plénières de la Concertation nationale pour l’Avenir de l’Enseignement supérieur (CNAES), a-t-il fait savoir dans le document parcouru par nos soins. ‘’Vingt réseaux d’espaces numériques ouverts (ENO) sont en cours de livraison en 2018 et à l’horizon 2022, cinquante autres seront disponibles, offrant ainsi au Sénégal un dispositif de 21 000 places simultanées en visioconférence pour la formation et implanté dans les quarante-cinq départements du Sénégal.’’ A en croire toujours le Pr Mary Teuw Niane, ces investissements importants démontrent aisément l’intérêt particulier que le président Macky Sall accorde au développement de notre pays. Des investissements qui ont également permis à nos universités publiques et privées, nos instituts et écoles supérieures, de devenir des références en Afrique et dans le monde. Le ministre Niane a ainsi réaffirmé l’engagement du Sénégal et de l’Afrique dans la construction d’un capital humain à forte orientation STEM et d’un environnement scientifique et technique favorable à l’éclosion de startup et à la création de connaissances dont les pays ont besoin dans leur marche résolue vers l’émergence économique et sociale.

M BA