Enseignement supérieur: Le Saes alerte sur les leçons non sues de l’Etat

Le Saes (Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur) a regretté le comportement du Sénégal qui, selon lui, n’a pas tiré de leçons sur les perturbations qui ont frappé les universités ces dernières années. C’est ce qu’a annoncé El Malick Fall lors d’un déjeuner de presse.

Le Saes a décidé de suspendre son mot d’ordre de grève de 48 heures. Cependant, il n’est pas encore convaincu de la volonté du gouvernement de pacifier le sous-secteur de l’Enseignement supérieur. En effet, Malick Fall et Cie ont vivement dénoncé le manque de vision du gouvernement qui n’a pas su prendre les mesures adéquates pour que les conditions de travail des professeurs, mais aussi des étudiants, soient favorables. A les en croire, l’arrêt de travail de 48 heures qu’ils avaient décrété lundi et mardi, constitue un parfait exemple de la posture de lanceurs d’alertes qu’ils ont adoptée, et ce, depuis déjà quelques mois pour prévenir des risques d’explosions dans les campus socio-pédagogiques des universités. «Aujourd’hui, nous avons observé des fermetures temporaires des restaurants universitaires. D’abord, il y a eu un retard de démarrage de l’Ugb (Université Gaston Berger) de Saint-Louis, et ce retard était consécutif tout simplement à une fermeture des restaurants des campus suite à un non-paiement d’une dette qu’elle devait aux repreneurs des restaurants des universités. Nous avons essayé d’alerter les autorités », a dit El Hadji Malick Fall, selon qui, ce problème réglé, d’autres ont resurgi avec la décision des repreneurs des restaurants des Universités de Thiès, à cause de factures impayées, et l’Université de Dakar risque de prendre le même chemin. Et, son syndicat a toujours pris les devants en tirant la sonnette d’alarme sans pour autant noter une quelconque réaction de l’Etat.

C’est sur ces entrefaites qu’il a déclaré que « le gouvernement ne semble pas avoir appris les leçons de ces dernières années, lesquelles ont conduit à des dérapages inutiles dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur. C’est pourquoi le Saes constate et regrette la situation qui prévaut actuellement dans les campus sociaux des universités, avec les menaces de fermeture de la quasi-totalité des restaurants universitaires. D’abord, les services devaient produire des rapports à chaque fin d’année, lesquels rapports devaient servir de supports pour évaluer la situation ». Il ajoute : «mais ce laxisme est à imputer à plusieurs acteurs qui évoluent dans ce secteur. Car, la première mesure consistant à organiser des Conseils interministériels pour préparer l’année académique n’a pas été faite, alors que c’est une mesure qui aurait permis d’anticiper ces problèmes et de trouver des solutions». Pour terminer, M Fall a soutenu que ces manquements sont à imputer au ministère de l’Economie et des Finances, mais aussi, à celui de l’Enseignement supérieur. Et cette situation risque de conduire à des troubles qui pouvaient être évités.

Cheikh Moussa SARR