Enseignement technique et formation professionnelle- Dionne annonce un financement de plus de 81 milliards de FCFA d’ici 2020

Le Premier ministre, M. Mahammed Boun Abdallah Dionne, procédé hier à l’ouverture de l’édition 2018 des « assises de l’entreprise », du Conseil national du Patronat (CNP).

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a annoncé hier que l’Etat consacrera plus de 81 milliards de FCFA d’ici 2020 pour le financement de l’Enseignement technique et la formation professionnelle. C’était lors de l’ouverture de l’édition 2018 des «assises de l’entreprise», du Conseil national du Patronat (CNP), qui a enregistré la participation de plusieurs organisations du secteur privé de l’Afrique de l’Ouest et de la Fédération des organisations patronales de l’Afrique de l’Ouest. Cette somme, d’après le P.M, servira au renforcement de l’employabilité des jeunes, à leur insertion professionnelle et à l’amélioration de l’offre des infrastructures de formation professionnelle. Ceci permettra d’offrir aux jeunes une qualification certaine pour devenir de véritables professionnels dans leurs domaines.

Les inquiétudes de l’adhésion du Maroc à la CEDEAO

Pour répondre aux préoccupations de Baïdy Agne, président du CNP, à savoir la réalisation d’études approfondies par rapport à l’entrée du Maroc dans la CEDEAO, M. Dionne a rappelé la décision des Chefs d’Etats lors du sommet de décembre 2017, demandant à la commission d’en mesurer quantitativement et qualitativement les impacts. «N’oublions pas toutefois que nos Etats sont avant tout soucieux du développement socio-économique. Nous avons besoin de construire une économie régionale intégrée, forte et compétitive. Nous ne pouvons le faire sans notre secteur privé régionale», a-t-il soutenu. A l’en croire, les études d’impacts de la Cedeao indiqueront les orientations à prendre en privilégiant toutefois les intérêts de notre région et du secteur privé régional.

Cependant, dira M. Dionne, il est important que ce secteur privé régional étaye ses préoccupations. Il est souhaitable que le secteur privé régional s’organise dès à présent pour prendre part aux réunions techniques qui pourraient être nécessaires avec la commission de la CEDEAO. «C’est une affaire d’étude d’impact pour voir quelle est la vraie conséquence de l’ouverture nos frontières à des pays frères certes, mais des pays qui ont un différentiel de compétitivité par rapport à notre zone», a-t-il indiqué. Revenant sur l’emploi des jeunes, M. Baidy Agne a fait savoir que les entreprises recrutent, elles le font sans publicité, en toute responsabilité citoyenne. C’est une dynamique à apprécier. Par contre, regrette le président du CNP : « Nos entreprises enregistrent aussi des départs.

Il est également bon de souligner en moyenne au niveau d’une entreprise sur 20. Ces tendances observées devraient être confirmées très prochainement par les statistiques officielles du travail». S’agissant de l’avenir du monde du travail, le CNP a surtout demandé à la jeunesse et aux travailleurs de mesurer à quel point l’avenir – emplois et l’avenir–métiers sont désormais dans l’intelligence artificielle, couplée à la numérisation, à l’automatisation et à la robotisation. Sur ce, M. Agne a révélé que dans les 10 à 20 ans à venir, au moins 60% des entreprises en seront impactées et plus de 250 millions d’emplois non qualifiés seront détruits. «Ne serait-ce qu’aujourd’hui avec la digitalisation, nous allons progressivement vers un nouveau de type contrat social dans les entreprises, mais aussi dans la Fonction publique et ses démembrements», a-t-il conclu.

Zachari BADJI