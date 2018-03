Enseignement technique et formation professionnelle : l’Etat va injecter plus de 81 milliards…

REWMI.COM- L’Etat du Sénégal va consacrer plus de 81 milliards de FCFA d’ici 2020 au renforcement de l’employabilité des jeunes, à leur insertion professionnelle et au renforcement de l’offre infrastructures. L’annonce est faite ce mardi par le Premier ministre lors de l’ouverture des assises de l’entreprise du Conseil National du Patronat. Cette révélation du chef du gouvernement conforte, si besoin en est, la volonté de l’Etat, telle qu’ annoncée par lui même, le 6 février dernier à l’ouverture officielle de la 17eme edition du forum du Premier emploi organisé par le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS). Lors de ce grand rassemblement, Mahammad Boun Abdallah Dionne soulignait que la question de l’emploi est un enjeu de taille auquel il faut faire face, « un défi à relever et un droit à assurer à la jeunesse de notre pays ».

Il affirmait que le défi de création d’emplois et de résorption du chômage des jeunes n’est pas seulement l’apanage du Sénégal, il transcende tous les pays du monde, développés comme pauvres.

Plusieurs organisations du secteur privé de l’Afrique de l’Ouest et de la Fédération des organisations patronales de l’Afrique de l’Ouest en particulier ont pris part ce mardi à cette rencontre.