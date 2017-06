Il enterre son fils, et le retrouve vivant onze jours plus tard

En mai dernier, un octogénaire américain a enterré en Californie celui qu’il croyait être son fils, identifié à partir de ses empreintes digitales. Sauf que son véritable enfant était bien vivant.

C’est un retournement de situation dont cet Américain se serait bien passé. En mai dernier, un habitant du comté d’Orange en Californie (Etats-Unis), a enterré son fils Frank, 57 ans… qui est réapparu vivant onze jours plus tard, rapporte le Washington Post.

Le père, âgé de 82 ans, avait été appelé par les autorités qui lui ont annoncé qu’un cadavre correspondant au profil de son fils avait été retrouvé.

Les empreintes digitales correspondaient

Le fils de l’octogénaire atteint d’une maladie mentale, est également SDF. Or l’homme a été retrouvé mort près d’une boutique de téléphonie mobile, du liquide dans les poumons, ce qui semble donc plausible.

Mêmes caractéristiques physiques, même couleur des yeux, empreintes digitales à l’appui : aucun doute n’était possible.

La famille de Frank a donc organisé ses funérailles. Elle n’a pu découvrir le corps que quelques jours avant la cérémonie catholique. Bien qu’elle ne l’ait pas reconnu sur le coup, la famille a tout de même dépensé 20 000 dollars pour l’enterrement.

« Salut Papa ! »

Mais onze jours à peine après les funérailles, le père de famille a reçu un appel d’un ami… lui annonçant que son fils est vivant ! Et de fait, il a passé le combiné à ce dernier, qui s’est adressé à son père : « Salut Papa ! ».

Après cette mésaventure, la famille a déposé plainte contre le bureau de l’enquêteur du Comté pour négligence. Une enquête a été ouverte.

Les enquêteurs avaient été trop négligents

Et pour cause : « Frank » a été identifié non pas à partir de ses empreintes digitales, mais d’une vieille photographie de permis de conduire qui lui ressemblait. Une grosse erreur…