Entouré de Sofia et Nicole Richie, Lionel Richie pose ses empreintes sur Hollywood Boulevard !

Ce mercredi 7 mars, à 68 ans, Lionel Richie est enfin devenu une légende. L’interprète de « Hello », « All night long » et bien sur de « Say you say me », qui a vendu plus de 100 millions d’albums et reçu plusieurs prix, dont quatre Grammy Awards, un Oscar et un Golden Globe Award au cours de sa carrière, a été invité à rejoindre les immortels de Hollywood Boulevard.

Tout comme Steve McQueen, Marilyn Monroe, Clint Eastwood, ou plus récemment Mariah Carey, ses empreintes reposent maintenant sur le parterre de béton du Chinese Theatre, en plein coeur de Los Angeles !

Nicole et Sofia au premier rang

Pour l’ac­com­pa­gner à l’inau­gu­ra­tion, Lionel Richie avait des invi­tés de choix. D’abord sa famille, et notamment ses enfants, son fils Miles Richie, mais aussi ses filles Sofia Richie et Nicole Richie (cette dernière était venue avec son mari, Joel Madden). En plus, son ami Samuel L Jackson a prononcé un discours en son honneur.

Le chanteur et juré de l’émission « American Idol » a assuré dans un communiqué : « C’est mon rêve hollywoodien devenu réalité. De tous les prix d’Hollywood, c’est celui que je peux partager avec le public pour toujours ».

« Je suis tellement heureux »

Et d’ajouter au cours de la cérémonie : « Je veux juste dire que c’est probablement l’expérience la plus folle que j’ai vécue de toute ma vie et je suis tellement heureux d’être ici pour représenter cela et j’ai hâte de mettre mes mains et mes pieds dans le ciment ».