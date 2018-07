Toutane Diack n’est plus l’épouse de Serigne Modou Kara Mbacké. Selon Les Échos, le marabout et la journaliste ont récemment divorcé dans le plus grand secret. Un malheur n’arrivant jamais seul, la désormais ex de Kara a eu un accident, selon le journal. Elle a fait à son domicile une chute qui lui vaut, croit savoir Les Échos, la fracture d’une jambe.