ENTRETIEN AVEC NDEYE AWA MBAYE VICE-PRESIDENTE DU MEDS ‘’Le Meds concrétise le rêve des jeunes en quête du 1er emploi’’

Le taux de chômage au Sénégal est inquiétant. Deux (2) millions de jeunes sont sans emploi social. C’est le constat fait par la vice-présidente du Meds, Mme Ndèye Awa Mbaye, lors d’un entretien sur les grands préparatifs du Forum du 1er emploi prévu les 02 et 03 février 2017. Un Forum, selon Mme Mbaye, qui se présente comme un cadre unique de recrutement, de rencontres et d’échanges sur les opportunités d’emploi au Sénégal.

Sur quoi repose le concept de Forum du 1er emploi ?

Initié depuis 2001 par le Mouvement des Entreprises du Sénégal (Meds), le Forum du 1er emploi est un concept novateur, devenu incontournable dans la vie des jeunes diplômés au Sénégal. Le Mouvement des entreprises du Sénégal, en tant que secteur privé, pour sa part, a voulu jouer sa partition dans la croisade contre le chômage des jeunes. Ce Forum en est une parfaite illustration, car se voulant ainsi apporter des réponses appropriées à des problèmes bien particuliers de l’insertion des jeunes diplômés dans la vie active. Ledit Forum offre un espace et un moment de rapprochement entre l’offre et la demande de travail, avec une préparation des demandeurs d’emploi à une relation efficace avec l’entreprise, grâce à un coaching sur les techniques de recherche active d’emploi. Ce coaching aide les jeunes diplômés à la recherche de leur premier emploi, à se positionner comme «offreur de compétences» et non comme demandeur d’emploi simplement. Ce qui est une attitude plus valorisante face à l’entreprise qui recherche des compétences utiles au renforcement de sa posture compétitive. Le Mouvement des Entreprises du Sénégal (Meds) veut donc apporter sa contribution à la problématique de l’emploi des jeunes en faisant preuve d’imagination pour formuler des réponses vigoureuses et efficaces à la persistance du chômage. Sont concernés : les diplômés issus de l’Enseignement Supérieur, des Instituts de Formation professionnelle, etc.

Du point de vue organisationnel, où en êtes-vous ?

Côté organisation, ce n’est pas une mince affaire et un travail de fourmi est en train d’être fait avec les équipes chargées de l’organisation. Cette année, on risque d’atteindre plus d’un millier de participants qui vont donc essayer de tenter leur chance. A ce jour, plusieurs entreprises nous ont confirmé leur participation active au Forum. Il y a également le process durant lequel il s’agira de faire le matching entre les besoins des entreprises et les profils des jeunes demandeurs d’emploi inscrits sur notre base de données. Il y aura des séances de brainstormings animées par les professionnels pour préparer les candidats aux entretiens. Plusieurs milliers de mailing sont envoyés aux entreprises en leur demandant de nous communiquer leurs besoins en ressources humaines. En retour, nous mettons à leur disposition, pour chaque poste, les profils adaptés. Des entretiens avec les candidats sont organisés au fil des deux journées du Forum et au final, les recruteurs optent pour les profils les plus en adéquation avec le poste.

Quel est le sentiment qui vous anime ?

Après 15 éditions, nous sommes animés par un sentiment de satisfaction d’avoir aidé des milliers de jeunes diplômes à s’insérer dans la vie professionnelle. Ce résultat nous conforte dans notre volonté de pérenniser cet évènement pour offrir le maximum de chance à des jeunes de décrocher un contrat de travail ou de stage. Notre plus grand souhait est de partager cette noble mission avec l’ensemble des acteurs socio-économiques et politiques du pays, et susciter un engagement collectif pour la promotion de l’emploi des jeunes. Pour le Meds, organiser ce Forum du 1er emploi est une manière de contribuer à l’effort pour résorber le chômage des jeunes, un réel fléau dans les sociétés du 21ème siècle. Nous sommes aussi heureux de constater que l’évènement s’est institutionnalisé et a pris une place centrale dans le paysage promotionnel de l’emploi des jeunes.

Quelle est la situation de l’emploi des jeunes au Sénégal ?

Au Sénégal, nous avons plus de 2 millions de jeunes au chômage sur une population qui avoisine les 14 millions d’habitants. Si nous n’y prenons garde, ce sera une bombe sociale d’ici quelques années. En effet, plus de 200.000 jeunes demandeurs d’emplois arrivent sur le marché du travail chaque année. Et malgré les efforts consentis par l’Etat et le secteur privé, seuls 35.000 à 40.000 postes sont offerts chaque année. Par conséquent, il est urgent, voire indispensable, pour tout acteur économique, de se mobiliser pour participer à l’encadrement des jeunes pour leur insertion dans la vie économique et professionnelle.

Quelle est l’autre alternative au chômage des jeunes ?

En effet, nous convenons tous aujourd’hui qu’il n’est plus possible, grâce au seul emploi salarié, de faire face au chômage des jeunes. Tout le monde est d’accord que l’Etat, malgré tous les sacrifices consentis, ne peut plus accueillir tous les diplômés. Le secteur privé, non plus, malgré son dynamisme, ne peut pas ouvrir suffisamment de postes pour absorber le chômage. Il reste donc d’explorer l’auto-emploi en développant les moyens d’assistance et d’appui aux jeunes, porteurs de projets, qui veulent s’investir dans l’entreprenariat privé pour une absorption immédiate du chômage. Nous devons convaincre les jeunes que la meilleure garantie de l’emploi, c’est d’être son propre employeur. Le combat pour l’insertion des jeunes, contre le chômage, ne doit négliger aucune piste, ni aucune possibilité.

Et le rapprochement entre l’offre et la demande de travail ?

Quel appel lancez-vous à la jeunesse sénégalaise ?

Je lance un vibrant et solennel appel à toute la jeunesse sénégalaise. Je l’invite à s’approprier le Forum du 1er emploi, car étant le sien. Aux entreprises du secteur privé, je leur demande de venir participer massivement à cette «noble initiative» pour accompagner ces jeunes en quête d’emploi. C’est un moyen de nous préparer à transmettre le relais dans de bonnes conditions à des générations chargées, elles aussi, de transmettre, le moment venu, ce même relais à d’autres générations, dans des conditions tout aussi bonnes. Car, le rêve du Meds est de construire un Sénégal où règnera le plein emploi et où chacun de nos compatriotes aura le bonheur de servir son pays.

Mouhamadou BA