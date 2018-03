ENVIRONNEMENT : La fédération des producteurs de charbon à l’œuvre

Réguler le marché du charbon de bois en brisant le monopole de l’exploitation de la distribution et en assurant la gestion durable des dix massifs aménagés Kolda et Tamba, voilà la feuille de route que compte dérouler la nouvelle fédération des producteurs de charbon des forêts aménagés.

Mamadou Mbaye de Missirah vient d’être porté à la tête de la fédération des producteurs locaux de charbon des forêts aménagées. Il compte mettre fin à l’exploitation abusive et dégradante des massifs forestiers, derniéres réserves du Sénégal. Selon les membres de la fédération, le secteur de l’exploitation forestière est confrontée à une gestion anarchique .Pour eux, c’est l’heure de rationaliser cette gestion. La fédération se positionne ainsi en structure d’alerte er de veille pour faire face aux exploitants externes véreux, et lutter contre tout monopole ».

Rappelant leur charte ,Mamadou M’baye a mis l’accent sur la sauvegarde des ressources forestières en instituant une gestion plus responsable et rationnelle par les seuls comités villageois habilités à exploiter les forêts aménagées .La fédération souhaite également la poursuite du Projet de gestion durable et participatif des énergies traditionnelles et de substitution :(Progede ) à cause de ses impacts positifs dans toutes les collectivités locales du pays .Hormis l’aménagement des forêts ,le Progede a initié les populations à une base aux techniques de gestion des écosystèmes avec l’utilisation du bois mort pour la carbonisation .La communauté rurale ,les comités villageois et le comité inter-villageois tirent des revenus substantiels de la gestion des forêts aménagées .Ces recettes servent à la construction de salles de classes ,des cases de santé et de puits hydrauliques ou pastoraux.