GRAND ORAL- Epinglé par le rapport de l’Armp, Moussa Diop Dg de Ddd rejette et se « reserve le droit de saisir la justice »

REWMI.COM- Me Moussa Diop, Directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk semble soupçonner un complot contre sa personne. Il ne comprend pas la volonté de certains de » vouloir accabler un Dg qui ne fait que son travail « . Épinglé par l’Agence de régulation des marchés publics ( Armp) à travert un rapport produit par le cabinet Bsc, Moussa Diop continue de nier en bloc les accusations. Après une conference de presse, il s’est expliqué ce samedi à l’émission « Grand oral » de la radio rewmi fm ( 97.5).

Les conclusions du rapport qui épingle sa société ne sont ni crédibles encore moins fiables selon lui. Un exemple parmi tant d’autres : Dakar Dem Dikk n’a pas de Daf et pourtant, dit il, le rapport parle de contrats qui auraient été signès par le Daf. Moussa Diop s’est voulu formel : » tous les contrats (il les exhibe) de Ddd portent ma signature « . D’ailleurs argue-t-il, il se réserve tout les droits de porter cette affaire devant la justice.

Le Dg de Ddd n’en veut pas seulement au cabinet Bsi. Il ne comprend pas pourquoi le journaliste Cheikh Mbacké Guissé du quotidien Libération fasse de cette affaire une affaire personnelle et relaye de fausses informations sans aller au préalable à la source. » Je ne sais pas qui est derrière lui » se demande-t-il, non sans prévenir : » je ne me laisserai pas faire ».

Revenant sur la gestion de la boîte, le Dg qui a été nommé le 23 juillet 2014 renseigne que sa société est en bonne santé. Il en veut pour preuve la réduction du déficit, les efforts notables sur le plan social. D’ailleurs, la seule dette sociale qu’il lui reste à payer dit-il, c’est l’Ipm. Il y a aussi la mise en circulation de 170 bus et 409 autres qui vont être mis en circulation très prochainement.

