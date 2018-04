Equipe nationale Aliou Cissé annonce des négociations

Sous contrat jusqu’en juin 2019, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, pourrait prolonger avant même le Mondial 2018. En tout cas, des négociations avec la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont déjà commencé. « Nous avons entamé les discussions, mais le temps est relativement court. Il ne nous a pas été favorable », a expliqué le technicien au journal Record. « J’ai un rendez-vous avec le président de la FSF, Me Augustin Senghor. On va discuter et après on verra bien ce qui se passera. Pour l’instant, je me concentre plutôt sur la Coupe du monde. » Le Sénégal pourrait ainsi imiter le Nigeria qui a prolongé son sélectionneur Gernot Rohr avant le grand rendez-vous russe.

Afrik-foot