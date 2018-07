Equipe nationale : Claude Le Roy défend Cissé

L’ancien coach des Lions prend fait et cause pour Aliou Cissé. « Je suis étonné quand j’entend des critiques sur le pauvre Aliou Cissé. J’ai le sentiment qu’il a fait un remarquable travail. Il faut continuer à l’aider au lieu de lui chercher des poux dans la tête », déclare-t-il, dans L’Observateur. Claude Le Roy Claude qui ne comprend pas les critiques contre Aliou Cissé d’ajouter : « Le Sénégal a montré que c’était une équipe bien très coordonnée, très structurée, la même chose pour le Nigéria et le Maroc. Il manquât peu de choses pour que ces équipes passent aux huitièmes. »