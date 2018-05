Equipe nationale : Keita Baldé réagit à l’échec de Sadio Mané en finale de la Ligue des Champions

Tous les Sénégalais, les joueurs de l’équipe nationale en particulier, avait les yeux rivés sur Kiev où se tenait samedi la finale de la Ligue des Champions. Alors que Sadio, buteur, et Liverpool ont malheureusement chuté face au Real Madrid qui s’est offert un troisième titre consécutif, Keita Baldé a livré sa réaction dans les colonnes de Record.

“Nous avons supporté notre copain Sadio Mané. Nous avons souhaiter qu’il gagne. Malheureusement, le Real Madrid est une grande équipe et a gagné grâce à son expérience. Maintenant, on est impatient de le retrouver afin qu’il nous aide à gagner. D’autres matches à la Coupe du monde. En tout cas, c’est une bonne finale et il fallait qu’une équipe gagne et la victoire est allée au Real Madrid”, a fait savoir le joueur de l’AS Monaco.