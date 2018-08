À 32 ans, Moussa Sow ne va plus porter le maillot des Lions. Il a décidé d’arrêter sa carrière internationale selon le quotidien Record. C’est une page de presqu’une décennie qui se ferme pour Moussa avec l’Équipe nationale. Arrivé en sélection en 2009, Sow qui compte 50 sélections et 19 buts a pris part à trois Coupes d’Afrique des nations avec le Sénégal (2012, 2015, 2017) et une Coupe du monde.