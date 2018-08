Erdogan accuse Trump « de comploter » contre la Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan accuse son homologue américain d’avoir ourdi un « complot » qui a provoqué la chute brutale de la livre turque.

« D’un côté, vous êtes avec nous dans l’Otan et de l’autre, vous cherchez à frapper votre partenaire stratégique dans le dos. Une telle chose est-elle acceptable ? », a déclaré M. Erdogan au sujet des Etats-Unis, lors d’un discours à Ankara.

« D’un côté, vous dites être notre partenaire stratégique et, de l’autre, vous nous tirez dans les pieds », a-t-il ajouté.

La Turquie et les Etats-Unis, deux alliés au sein de l’Otan, traversent une crise diplomatique liée notamment à l’arrestation par Ankara d’un pasteur américain, Andrew Brunson, accusé « d’espionnage et de terrorisme ».

Exigeant sa libération, les Etats-Unis ont imposé début août des sanctions inédites contre deux ministres turcs. Ankara a répliqué.

Ces tensions ont accéléré la chute de la livre turque dont la valeur a fondu de plus de 40% depuis le début de l’année.

Vendredi, la crise diplomatique a franchi un palier supplémentaire lorsque le président américain Donald Trump a annoncé qu’il donnait son accord pour le doublement des taxes à l’importation sur l’acier et l’aluminium turcs, envoyant la livre turque par le fond.

« Tout président que tu sois, tu ne peux pas t’endormir et dire, au réveil, voilà, j’impose tant de taxes sur l’acier et l’aluminium. Touché, coulé, il n’y a rien de tel. Les dynamiques économiques de la Turquie sont solides, elles sont fortes et bien ancrées », a martelé le chef de l’Etat turc.