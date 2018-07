Escroquerie: Les dessous de l’affaire Serigne Bass Abdou Khadre

L’affaire d’abus de confiance et d’escroquerie pour laquelle Mamadou Soumaré, le chambellan et homme de confiance de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, est dans liens de la prévention, n’a pas encore livré tous ses secrets.

Des interrogations subsistent encore dans cette affaire qui date de plusieurs mois. Comment Mamadou Soumaré, appelé « Petit Soumaré », un jeune d’une quarantaine d’années, vendeur de produits cosmétiques au marché central de Ndoumbé Diop de Diourbel, a gravi les échelons en si peu de temps pour se retrouver au centre des affaires chez le porte-parole du khalife général des Mourides ?

Comment a-t-il pu aussi longtemps abuser Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre ? Comment celui-ci n’a jamais pu s’apercevoir de rien ? A-t-il agi seul ? Qui sont ses complices, s’il est vraiment coupable ? Autant de questions sans réponses, du moins pour le moment.

Au quartier Keur Mame Cheikh de Touba où il a été cueilli, hier, par les éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie, les témoignages sont plutôt élogieux. Mamadou Soumaré qui y vit avec sa famille, est réputé « digne, sérieux et travailleur ».

L’autre interrogation réside dans la manière dont la machine judiciaire a été très vite mise en branle pour aboutir à l’arrestation du présumé faussaire à qui le porte-parole du khalife général des Mourides reprocherait d’avoir falsifié sa signature pour obtenir auprès de plusieurs ambassades, et en son nom, plus d’une cinquantaine de visas Schengen.

En tout état de cause, après la plainte de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, qui se trouve encore à Paris, la procédure enclenchée a permis l’arrestation du jeune homme qui est désormais poursuivi pour escroquerie et abus de confiance. Faits punis par les dispositions des articles 383 et 379, et passibles des peines de prison ferme entre six mois et deux ans.