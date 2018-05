Escroquerie familiale: Le joueur Habib Sow se fait gruger 70 millions par son oncle

Attrait hier à la barre des flagrants délits de Dakar pour avoir grugé à hauteur de 70 millions au Footballeur Sénégalais Habib Sow, Ibrahima Sylla a été condamné à 6 mois de prison assortis de sursis. Le mis en cause doit aussi payer 80 millions à Habib Sow pour toutes causes de préjudice. Selon Rewmi Quotidien qui donne l’information, Habib Sow, Sénégalais évoluant en Turquie comme défenseur, aurait donné 70 millions à son beau frère, patron de (Sylla Trading) afin que ce dernier lui paie un terrain aux mamelles. Toutefois, Ibrahima n’avait pas remis tout l’argent au bailleur qui devait céder le terrain. Il ne lui a donné que 15 millions. Ainsi le propriété ayant attendu longtemps sans recevoir le reste, revend le terrain à un autre et restitue les 15 millions au sieur Sylla. A cet effet, Habib dépose une plainte et le sieur Sylla a été déféré au parquet pour escroquerie foncière.