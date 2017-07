ESCROQUERIE PORTANT SUR 18 MILLIONS F CFA Le basketteur Boniface Ndong attrait ses bourreaux à la barre

Mais la partie risque d’être rejouée, car Me Malick Mbengue, conseil de Lucien Blé, avait introduit un rabat de délibéré. Ainsi hier, il a soulevé des exceptions de nullité de la procédure. La robe noire considère que celle-ci est irrecevable, du fait que Boniface Ndong a déjà assigné au civil son client, le 09 mai 2015, pour ensuite faire une citation directe, le 21 septembre de la même année. A l’en croire, le jugement sur l’assignation a été rendu, le 24 janvier 2016. Par conséquent, il a rappelé l’impossibilité d’enclencher une action pénale, si l’action civile a déjà été ouverte. Il s’y ajoute que Me Mbengue considère qu’il y a prescription de l’action publique, car les faits remontent à plus de trois ans, plus précisément en 2008.

‘’La découverte de l’escroquerie date de 2015, lorsque mon client a découvert que les 18 millions F cfa réclamés par Mbaye ne faisaient pas partie du prix de la vente. Donc, on ne peut parler de prescription’’, a répliqué Me Mbaye Sène. Conseil du basketteur, il a également fait savoir que les faits pour lesquels comparaissent les prévenus en audience correctionnelle n’ont jamais été dénoncés au civil. ‘’Le juge civil a été saisi pour une perfection de vente portant sur 85 millions F CFA et non pour cette affaire d’escroquerie portant sur 18 millions F CFA’’, a-t-il argué. Pour revenir à cette vente, tout est parti de la volonté de Lucien Blé de vendre sa maison. Mbaye en a parlé à Boniface Ndong, en lui fixant le prix à 103 millions F CFA. Intéressé, le basketteur a versé d’abord un chèque de 85 millions F CFA, puis un autre de 18 millions F CFA. Cependant au moment de signer le contrat de vente, M. Blé a refusé d’émarger sous prétexte qu’il a cédé sa maison à 85 millions et non 103 millions. Soupçonnant un coup fourré, le sportif a fait ses investigations et a découvert que le chèque de 18 millions a été endossé et retiré. Sans hésiter, il a porté plainte pour escroquerie et complicité d’escroquerie. Le 21 septembre prochain, le tribunal décidera s’il y a lieu de poursuivre le jugement de cette affaire.

Enquete