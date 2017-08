ESCROQUERIE AU VISA, ABUS DE CONFIANCE,…

Khadim Fall encourt un an de prison ferme

Si en rendant sa décision le 17 août prochain le tribunal suit le parquet dans ses réquisitions, Khadim Fall risque de passer un an en prison. Il a comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des délits d’escroquerie, d’abus de confiance, d’Association de malfaiteurs et de faux usage de faux en écriture privées.

Il ressort des débats d'audience que le 26 juillet dernier, le mis en cause a fait la connaissance de Baba Diaw, gérant d'un multiservice à Pikine, par l'intermédiaire de Pape Gora Thiam. Poursuivant, le prévenu a soutenu que le sieur Diaw lui avait sollicité pour un rendez-vous à l'Ambassade d'Italie au Sénégal pour l'obtention de visas. Ce que le plaignant a balayé d'un revers de main arguant que c'est plutôt le mis en cause qui l'avait directement sollicité pour le mettre en relation avec un individu qui serait capablede lui trouver les pièces nécessaires pour voyager à l'étranger. Et mieux, il connaît un ressortissant italien qui pourrait lui faciliter les choses.

« Je tiens tout d’abord à vous souligner que je n’entretiens aucune relation particulier avec le ressortissant italien nommé Olivetti Herve. Pour ce qui concerne l’argent, je dois vous dire que les choses ne sont pas passées comme il le prétend. Je lui ai mis en relation avec un de mes amis nommé Souleymane Aidara à qui, j’ai remis la somme de 900 000 F CFA », a dit le plaignant. Malheureusement, la première tentative n’a pas marché et le prévenu a donc décidé de rembourser l’argent d’autant plus c’est lui qui les avait mis en relation. Le plaignant a aussi ajouté avoir remis six millions aux sieurs Pape Gora Thiam et Olivetti Herve, musicien Italien âgé 42 ans pour l’obtention de 8 visas dont 4 visas de la République française mais en vain. Invité à faire ses réquisitions dans cette affaire, le parquetier ne doute pas de la culpabilité du prévenu. Sur ce, il a requis un an de prison ferme. Auparavant, la partie civile avait déjà réclamé la somme de six millions de nos francs à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été donc mis en délibéré pour jugement devant être rendu le 17 août prochain.

