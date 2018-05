Etat-G6 : Les Accords en 6 points

Treize tours d’horloge. C’est le temps qu’il a fallu pour les deux parties (Etats et syndicats d’enseignants) pour arriver à un accord. Rewmi Quotidien vous révèle en exclusivité les 6 points-clés de l’accord.

-Le relèvement de l’indemnité de logement, de 60 mille à 100 mille francs Cfa :15 mille dès octobre prochain, 10 mille de plus en janvier 2019 et 15 mille supplémentaires un an plus tard.

-La création d’un guichet unique pour les lenteurs administratives;

-L’affectation d’une dotation budgétaire supplémentaire;

-La prise en compte de la situation des professeurs d’éducation physique et des enseignants en langue arabe;

-Le partage des résultats de l’étude sur l’harmonisation du régime indemnitaire des fonctionnaires et

-La revue régulière des points d’accord en cours d’exécution.