Etat du Sénégal: 20 000 véhicules achetés pour 500 milliards

Le train de vie de l’Etat coute encore cher aux contribuables Sénégalais. Selon Le Soleil, de 2000 à aujourd’hui, 20.000 véhicules constituent le parc automobile de l’Etat. Soit 1000 voitures par an dont le coût moyen unitaire est de 25 millions FCFA et environ 500 milliards FCFA dépensés en 20 ans. Dans ce large dossier de deux pages du quotidien national, C’est aussi 18 milliards dépensés par an pour la réparation des véhicules.