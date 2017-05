Les Etats-Unis et la Chine trouvent un accord sur le bœuf, la volaille et le gaz

Par Rfi.fr- Après avoir brocardé la Chine pendant toute sa campagne, Donald Trump a finalement choisi de se rapprocher du géant asiatique. Et cela commence à porter ses fruits. Première étape du plan d’action pour renforcer la coopération économique entre les deux pays promis par le milliardaire, les Etats-Unis et la Chine ont signé un accord commercial dévoilé ce vendredi 12 mai 2017. Ce compromis en 10 points porte notamment sur les exportations de bœuf et de gaz naturel américain vers la Chine.

Les importations de bœuf américain en Chine devraient reprendre d’ici la mi-juillet. Cela fait plus de 13 ans qu’elles étaient suspendues, depuis la découverte d’un cas de vache folle aux Etats-Unis. Pour les producteurs américains, c’est une très bonne nouvelle. Le marché chinois est extrêmement porteur, grâce au développement de la classe moyenne et à l’évolution du régime alimentaire. De plus, avec le récent scandale de la viande avariée brésilienne, il y a des places à prendre. En échange, les Américains trouveront dans leurs assiettes de la volaille chinoise. Washington a promis de retirer aussi vite que possible les barrières pesant sur ces importations. L’autre volet de cet accord concerne le gaz naturel américain. Les entreprises chinoises y auront accès. Et même si les deux pays ne disposent pas d’accord de libre-échange, elles seront traitées comme leurs concurrents. Enfin, la Chine accepte d’ouvrir ses portes à certains services financiers américainsnotamment des systèmes de paiement électronique. Les sociétés étrangères pourront aussi vendre des services de notation financière dans le pays.