Etats-Unis: Donald Trump annonce le retrait de l’accord de Paris sur le climat

Rfi.fr-Le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat, comme il avait promis de le faire pendant la campagne au nom de la défense des emplois américains et de son slogan « L’Amérique d’abord ».

C’est désormais officiel, les Etats-Unis vont bien s’engager dans le processus pour quitter l’accord de Paris sur le climat, comme l’a annoncé ce jeudi Donald Trump. Pour le président américain, rien ne doit « se mettre en travers » de son action pour redresser l’économie américaine. Mais il a aussi assuré que son pays était prêt à négocier un nouvel accord climat.

Cet accord, signé en décembre 2015 à Paris par 195 pays plus l’Union européenne, à l’issue de plusieurs années d’âpres négociations, visait à limiter la hausse de la température moyenne mondiale. Il fait partie de l’héritage de Barack Obama que Donald Trump avait promis de défaire pendant la campagne électorale au nom de la défense des emplois américains. L’ancien président démocrate a d’ailleurs immédiatement dénoncé la décision de son successeur. « J’estime que les Etats-Unis devraient se trouver à l’avant-garde, a déclaré dans un communiqué Barack Obama. Mais même en l’absence de leadership américain; même si cette administration se joint à une petite poignée de pays qui rejettent l’avenir, je suis certain que nos Etats, villes et entreprises seront à la hauteur et en feront encore plus pour protéger notre planète pour les générations futures. »

Donald Trump aura toutefois hésité pendant de longues semaines. De nombreuses voix sur la scène internationale (Chine et Union européenne en tête), dans le monde des affaires et au sein même de son administration, l’ont appelé à revoir sa position, rappelant ces derniers jours l’urgence d’agir face au réchauffement climatique.

Les Etats-Unis sont le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, derrière la Chine.