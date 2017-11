Etats-Unis: Donald Trump veut mettre fin à la loterie des green cards

Le système d’immigration des Etats-Unis est-il la cause de l’attentat de New York ? C’est en tout cas la lecture de Donald Trump. Le chauffeur du camion, d’origine ouzbek, qui a tué mardi 8 personnes et blessé 11 autres, avait un titre de séjour permanent : la fameuse « green card », la carte verte, probablement obtenue par un programme de loterie qui permet chaque année à 50 000 personnes d’obtenir des visas ou des cartes de résident.