ETATS-UNIS Les femmes ne peuvent pas changer d’avis pendant un rapport sexuel

En Caroline du Nord, il existe une loi permettant à tout homme ayant commencé un rapport sexuel de le finir. Et ce, même s’il devient, violent, insultant et/ou change brutalement de comportement.

C’est ainsi que chaque année, de nombreuses filles se voient refuser de porter plainte contre leur violeur, c’est notamment le cas d’Aaliyah, une jeune femme de 19 ans qui a raconté à la police s’être fait violer. Au départ tout était normal et elle était consentante, mais l’homme avec qui elle se trouvait a commencé à changer de comportement, à être violent et lui tirer les cheveux, elle lui a demandé d’arrêter, mais il a continué. Le policier auprès de qui elle portait plainte lui a donc demandé si l’homme s’était retiré, avant de recommencer, vous trouvez ça glauque ? Je vous rassure c’est tout à fait normal, malheureusement, le policier lui a répondu qu’il s’agissait « d’un détail important ». Cette loi existe depuis 1979, à la suite d’une affaire où un homme a été condamné pour avoir violé une jeune femme qui lui avait donné son consentement plus tôt avant de changer d’avis. Mais certaines personnes étaient outrées : elle lui avait pourtant dit qu’elle allait coucher avec lui, peut-elle changer d’avis quelques jours/heures après ? Cela compte-t-il comme du viol ? En toute logique la réponse est « oui » mais suite à cette affaire, une loi est passée, stipulant que si une femme révoquait son consentement PENDANT l’acte, ce n’était pas du viol…La récente affaire d’Aaliyah, bien que tragique, fera au moins bouger les choses, il semble que la loi soit en passe d’être examinée dans le but d’être supprimée.