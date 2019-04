États-Unis: le fils de Sékou Touré et son épouse condamnés à 7 ans de prison…

La justice fédérale de Texas a condamné, lundi dernier, Mohamed Touré fils de l’ancien président guinéen Sékou Touré et son épouse à 7 ans de prison assortis de trois ans de libération conditionnelle. Selon le média américain, Star Telegram, le couple Touré est reconnu coupable d’esclavage contre une jeune guinéenne pendant 16 ans sans salaire dans leur résidence américaine. La maison du couple estimée à un peu plus d’un demi-million de dollars US a été saisie par la justice. Qui ordonne au couple de payer à la fille plus de 288.000 dollars US avant d’être expulsés vers la Guinée lorsqu’ils sortiront de la prison.