Etats-Unis: OJ Simpson va être libéré par anticipation

Par RFI– Des millions d’Américains avaient suivi en direct en 1995 le verdict dans le procès de l’ancien footballeur américain OJ Simpson, qui accusé d’avoir tué son ex-épouse et un de ses amis, avait été acquitté. 90% des Américains blancs estimaient alors qu’il était coupable, contre 20% des Afro-américains. Plus de 20 ans plus tard, son audition hier devant la commission des libérations conditionnelles du Nevada, pour une autre condamnation sans rapport avec celle de la mort de son ancienne épouse n’en a pas moins été retransmise en direct par les grandes chaînes américaines.

correspondant à Washington, Jean-Louis Pourtet Après neuf ans passés en prison pour vol à main armée, OJ Simpson, prisonnier modèle, a obtenu sa libération anticipée, qui lui avait été refusée en 2013. C’est un homme repentant qui s’est adressé par vidéo conférence à la commission des libertés conditionnelles du Nevada, l’Etat où il avait été arrêté en 1997 pour avoir dérobé des souvenirs sportifs qui, affirmait-il, lui appartenaient. « J’aimerais que cela ne se soit jamais produit. Je m’excuse. Si j’avais fait preuve d’un meilleur jugement à l’époque, rien de tout cela ne serait arrivé. » Mais si OJ Simpson est si célèbre, ce n’est pas pour ce vol relativement mineur. Ni pour sa carrière de footballeur ou celle d’acteur de série B. C’est pour avoir probablement commis le crime parfait, comme le pense une majorité d’Américains et avoir été acquitté au terme d’un procès ultra médiatisé. Libéré le 1er octobre Simpson aurait pu alors couler des jours paisibles, mais il s’est fait bêtement attraper en participant avec cinq complices à ce vol, avec agression et enlèvement. Que va-t-il faire une fois libéré, le 1er octobre prochain ? Il voudrait aller vivre en Floride. Mais que fera-t-il ? Il doit 33 millions de dollars aux familles des victimes. Conseil d’un de ses anciens avocats : « Fais-toi oublier ». Mais OJ Simpson saura-t-il résister à la tentation de redevenir une célébrité ?