Etats-Unis: la petite-fille de Bob Marley prise pour une cambrioleuse

Donisha Pendergast, une petite file de Bob Marley a été interpellée la semaine dernière en Californie avec deux de ses amies pour une présomption de vol. Elles portent plainte contre la police de Rialto pour les avoir mal traitées.

L’incident fait le tour des médias en USA, d’après un article de BBC publié ce samedi 12 mai, elle quittait une maison qu’elle avait louée en Airbnb, la cinéaste Donisha Prendergast, 33 ans, avec ses deux amis, avec des valises en mains. Une voisine aurait donné l’alerte sous prétexte qu’elles n’auraient pas répondu à ses salutations. Une horde de policiers est accourue sur les lieux, voitures et hélicoptère compris. Les trois filles afro descendants «étaient considérées comme des cambrioleuses.

« Elles m’ont ignoré et n’ont pas fait signe de la main. Je connais le couple propriétaire de la maison et je ne les ai pas reconnues», c’est sur ces mots de la voisine que la police s’est empressée sur les lieux. La voisine a aussi dit à la police : « elle avait commencé à avoir des soupçons, car les femmes n’avaient pas répondu à son sourire et à son geste de la main »

Finalement, Donisha Prendergast et ses amis auraient été interpellés par la police pour impolitesse. La propriétaire de l’Airbnb interviewée par la presse locale a confirmé le contrat de location de la réalisatrice. Les policiers étaient très sceptiques vis-à-vis de leur histoire d’Airbnb, elles ont été interrogé pendant près de 45 minutes. « Nous avons été encerclées par la police parce que nous étions noires dans un quartier blanc.» a écrit Pendergast sur sa page Twitter.

La petite-fille du chanteur envisage de poursuivre la police de Rialto dans le département de Californie car elles ont : « le droit de ne pas sourire » comme le dit son avocate.